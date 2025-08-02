В воскресенье, 3 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между городенковским «Пробоем» и «Черниговом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Пробой

В прошлом сезоне второй лиги коллектив набрал 41 балл за 18 поединков и стал победителем группы А, опередив ближайших конкурентов на 8 зачетных пунктов. Впоследствии команда одолела дубль «Колоса» в финальном поединке за повышение, победив кузнецов в серии пенальти, и получила путевку в Первую лигу Украины. В кубке клуб также уступил неплохо, дойдя до 1/8 финала, где потерпел поражение от черновицкой «Буковины».

В межсезонье коллектив продлил контракты с 16 футболистами, а также усилился защитником «Прикарпатья» Бабанином и полузащитником «Карпат» Савчином.

Чернигов

В прошлом сезоне коллектив также выступал во Второй лиге, где за 18 игр набрал 38 очков и занял 2-е место группы В, уступив «Колосу-2» всего на 1 зачетный пункт. На пути к повышению коллектив одолел «Скалу 1911» в матче за 3-е место и «МФК Металлург» в переходных поединках (однако запорожцы также будут выступать в Первой лиге, они заменят закарпатский «Минай»). Однако в Кубке Украины «Чернигов» вылетел еще на стадии 1/32 финала от сумской «Виктории».

Летом команде удалось сохранить основной скелет команде, поэтому она будет точно создавать проблемы каждому сопернику.

Личные встречи

Команды ни разу не встречались в официальном очном поединке.

Интересные факты

Ни одна команда Второй лиги не пропустила меньше голов в основном сезоне чемпионата, чем «Чернигов» – 8.

«Пробий» забил 42 мяча за 18 игр основной сетки Второй лиги в прошлом сезоне – лучший результат среди всех команд.

В последних 7 выездных играх «Чернигов» одержал 6 побед и 1 раз сыграл вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.5.