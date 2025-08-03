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Первая лига
Пробой
03.08.2025 14:00 - : -
Чернигов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
03 августа 2025, 08:23 | Обновлено 03 августа 2025, 08:35
67
0

Пробой – Чернигов. 1-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 1-го тура

03 августа 2025, 08:23 | Обновлено 03 августа 2025, 08:35
67
0
Пробой – Чернигов. 1-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пробой

3 августа проходит матч 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 1-й тур, 2 августа 2025

14:00. Пробой Городенка – Чернигов

Турнирная таблица

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины смотреть онлайн Пробой Городенка Чернигов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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