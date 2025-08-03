Украина. Первая лига03 августа 2025, 08:23 | Обновлено 03 августа 2025, 08:35
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Пробой – Чернигов. 1-й тур Первой лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 августа в 14:00 видеотрансляцию матча 1-го тура
03 августа 2025, 08:23 | Обновлено 03 августа 2025, 08:35
67
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3 августа проходит матч 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию единственного поединка игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 1-й тур, 2 августа 2025
14:00. Пробой Городенка – Чернигов
Турнирная таблица
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