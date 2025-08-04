Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа Шахтера, сенсационная Кудровка, успех Свитолиной и серебро Середы
Другие новости
04 августа 2025, 06:00 |
351
0

Победа Шахтера, сенсационная Кудровка, успех Свитолиной и серебро Середы

Главные новости за 3 августа на Sport.ua

04 августа 2025, 06:00 |
351
0
Победа Шахтера, сенсационная Кудровка, успех Свитолиной и серебро Середы
ФК Кудровка

1А. УПЛ тяжелее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Команда Нагорняка держалась до последнего, но класс дал о себе знать

1В. Неприступный соперник. Полесье во Львове уверенно обыграло Карпаты
Львовяне снова не сумели победить житомирскую команду

1С. Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Один из новичков УПЛ начал сезон с победы над серебряным призером УПЛ

2. Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Динамо и Шахтер одержали минимальные победы в начале чемпионата

3А. ФОТО. Алексей Середа завоевал серебро на ЧМ в прыжках с 10-метровой вышки
Украинский спортсмен занял второе место, уступив только австралийцу

3В. Одно серебро для Украины. Медальный зачет ЧМ-2025 по водным видам спорта
Украинец Алексей Середа занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки

4. Пляжный футбол. Украина уступила Италии в матче за лидерство в группе
Несмотря на поражение, украинская сборная вышла в Суперфинал Евролиги

5. Впервые в истории. Украинские спортсменки завоевали золото на ЧЕ по пляжному волейболу
Пара Гладун / Лазаренко в финале вырвала волевую победу над соперницами из Франции

6. Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути к четвертьфиналу Монреаля
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде

7А. Чемпионская битва напарников. Состоялась гонка Гран-при Венгрии
Норрис сдержал Пиастри и выиграл гонку

7В. Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Венгрии
Пилоты и команды уходят на перерыв

7С. Исторический успех. Украинец Бондарев впервые выиграл гонку Формулы-4
Невероятный результат Александра в финальной гонке этапа

8. Триумф США с золотым прощанием легенды. Как прошел заключительный день ЧМ
В Сингапуре завершился чемпионат мира по плаванию

9А. С сухим счетом. Польша и Италия определили победителя Лиги наций
Состоялся финальный матч международного турнира по волейболу

9В. Бразилия с камбэком одолела сборную Словении в матче за бронзу Лиги наций
Состоялся матч за третье место международного турнира по волейболу

10А. Лаура Дальмаєр – сильная спортсменка, хороший друг и замечательный человек
История одной из лучших биатлонисток мира

10В. Николай КОСАРЕВ: «Контракт на 18 страниц и шанс попасть на драфт НХЛ»
Украинский талант переезжает за океан. Он заключил договор с «Виктория Роялз»

10С. Как Леклер завоевал поул, где проиграл Макларен и что это значит для гонки
Анализ квалификации Гран-при Венгрии: кто выполнил свою миссию и чего ждать в гонке

10D. Влада ХАРЬКОВА: Война – это когда в самые страшные моменты сохраняешь любовь в сердце
Чемпионка мира по фехтованию дала эксклюзивное интервью Sport.ua

По теме:
Победа Динамо, суперматч Костюк, старт Первой лиги, успех в пляжном футболе
Старт сезона УПЛ, Забарный близок к ПСЖ, успех Свитолиной
Победы Шахтера и Полесья, провал Александрии, трофей для Трубина
главные новости
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Футбол | 03 августа 2025, 17:33 202
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
УПЛ сложнее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром

Команда Нагорняка держалась до последнего, но класс дал о себе знать

Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Теннис | 04 августа 2025, 01:14 8
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале
Элина Свитолина – Аманда Анисимова. Прогноз на матч WTA 1000 в Монреале

Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 4 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву

В матче Шахтера установлен рекорд посещаемости УПЛ с начала большой войны
Футбол | 03.08.2025, 23:59
В матче Шахтера установлен рекорд посещаемости УПЛ с начала большой войны
В матче Шахтера установлен рекорд посещаемости УПЛ с начала большой войны
Шахтер повторил рекорд Динамо в УПЛ
Футбол | 04.08.2025, 06:31
Шахтер повторил рекорд Динамо в УПЛ
Шахтер повторил рекорд Динамо в УПЛ
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Футбол | 03.08.2025, 11:52
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Шок для канониров. Арсенал ждет худший сценарий по делу Зинченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
Алекс ФЕРГЮСОН: Это фантастический игрок, самый храбрый футболист в истории
02.08.2025, 05:32
Футбол
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
02.08.2025, 12:11 92
Футбол
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
Фьюри изменил решение по поводу карьеры. Что придумал на этот раз
02.08.2025, 19:55 2
Бокс
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
Шовковский объяснил, почему Динамо провело сверхсложный матч с Вересом
02.08.2025, 20:10 7
Футбол
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
Эгис КЛИМАС: «Из-за этого Усик отдал чемпионский титул. Это наш план»
02.08.2025, 08:13 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
02.08.2025, 06:30 2
Футбол
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
Усику нашли соперника. Имя вас удивит – он до недавнего времени уничтожал
03.08.2025, 08:19 3
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем