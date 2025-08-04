Победа Шахтера, сенсационная Кудровка, успех Свитолиной и серебро Середы
Главные новости за 3 августа на Sport.ua
1А. УПЛ тяжелее еврокубков. Шахтер выстрадал победу над Эпицентром
Команда Нагорняка держалась до последнего, но класс дал о себе знать
1В. Неприступный соперник. Полесье во Львове уверенно обыграло Карпаты
Львовяне снова не сумели победить житомирскую команду
1С. Дебют, о котором можно мечтать. Кудровка победила Александрию
Один из новичков УПЛ начал сезон с победы над серебряным призером УПЛ
2. Сенсационный лидер. Турнирная таблица УПЛ после стартовых дней сезона
Динамо и Шахтер одержали минимальные победы в начале чемпионата
3А. ФОТО. Алексей Середа завоевал серебро на ЧМ в прыжках с 10-метровой вышки
Украинский спортсмен занял второе место, уступив только австралийцу
3В. Одно серебро для Украины. Медальный зачет ЧМ-2025 по водным видам спорта
Украинец Алексей Середа занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки
4. Пляжный футбол. Украина уступила Италии в матче за лидерство в группе
Несмотря на поражение, украинская сборная вышла в Суперфинал Евролиги
5. Впервые в истории. Украинские спортсменки завоевали золото на ЧЕ по пляжному волейболу
Пара Гладун / Лазаренко в финале вырвала волевую победу над соперницами из Франции
6. Свитолина разобрала финалистку Уимблдона на пути к четвертьфиналу Монреаля
Элина в двух сетах переиграла Аманду Анисимову в четвертом круге турнира в Канаде
7А. Чемпионская битва напарников. Состоялась гонка Гран-при Венгрии
Норрис сдержал Пиастри и выиграл гонку
7В. Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Венгрии
Пилоты и команды уходят на перерыв
7С. Исторический успех. Украинец Бондарев впервые выиграл гонку Формулы-4
Невероятный результат Александра в финальной гонке этапа
8. Триумф США с золотым прощанием легенды. Как прошел заключительный день ЧМ
В Сингапуре завершился чемпионат мира по плаванию
9А. С сухим счетом. Польша и Италия определили победителя Лиги наций
Состоялся финальный матч международного турнира по волейболу
9В. Бразилия с камбэком одолела сборную Словении в матче за бронзу Лиги наций
Состоялся матч за третье место международного турнира по волейболу
10А. Лаура Дальмаєр – сильная спортсменка, хороший друг и замечательный человек
История одной из лучших биатлонисток мира
10В. Николай КОСАРЕВ: «Контракт на 18 страниц и шанс попасть на драфт НХЛ»
Украинский талант переезжает за океан. Он заключил договор с «Виктория Роялз»
10С. Как Леклер завоевал поул, где проиграл Макларен и что это значит для гонки
Анализ квалификации Гран-при Венгрии: кто выполнил свою миссию и чего ждать в гонке
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Поединок 1/8 финала состоится в ночь на 4 августа и начнется ориентировочно в 02:30 по Киеву