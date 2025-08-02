Виктория – Прикарпатье – 0:2. Дубль Хомы. Видео голов и обзор матча
Поединок прошел в Борисполе на стадионе «Колос»
В пятницу, 1 августа, команды Первой лиги провели первые матчи сезона 2025/26. В Борисполе «Виктория» Сумы принимала «Прикарпатье»
«Виктория» в межсезонье провела восемь спаррингов. И не потерпела ни одного поражения (4 победы, 4 ничьи). А вот первый официальный матч команда проиграла.
«Прикарпатье» открыло счет на 32-й минуте. Первый гол команды в новом сезоне забил Андрей Хома. А спустя шесть минут Хома оформил дубль.
В перерыве тренер «Виктории» провел две замены, стараясь внести корректировки в игру. Но забить хобя бы один мяч команда хозяев не смогла.
Первая лига. 1-й тур, 1 августа. Борисполь, стадион «Колос»
«Виктория» Сумы – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2
Голы: Хома, 32, 38
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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