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Первая лига
Виктория Сумы
01.08.2025 14:00 - : -
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
31 июля 2025, 15:55 | Обновлено 31 июля 2025, 16:10
81
0

Виктория – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 августа в 14:00 по Киеву

31 июля 2025, 15:55 | Обновлено 31 июля 2025, 16:10
81
0
Виктория – Прикарпатье. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Виктория

В пятницу, 1 августа состоится поединок 1-го тура Первой лиги Украины между сумской «Викторией» и ивано-франковским «Прикарпатье». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Виктория

Сумской коллектив в прошлом сезоне чемпионата выступал в группе выбывания, где с 36 очками разместился на 1-м месте (9-м в общей турнирной таблице). В Кубке Украины команда дошла до четвертьфинала, одолев на своем пути «ЛНЗ», «Минай», «ФК Чернигов» и «Металлург», однако там потерпела поражение от черновицкой «Буковины». Сумчане не были активными на рынке этим летом, однако смогли сохранить основной скелет команды и усилиться (в частности, через подписание эскворотаря «Прикарпатье Владислава Кучерука).

Прикарпатье

В прошлом сезоне Первой лиги команда разместилась в турнирной таблице сразу после «Виктории», набрав 32 очка. В кубке клуб вылетел от той же «Буковины» еще на стадии 1/32 финала. Летом «Прикарпатье» усилилось игроками «Эпицентра», полузащитником Максимом Процивом и защитником Александром Жмуйдой. Партнером Александра станет бывший центрбек «Подолье» Владислав Чушенко.

Личные встречи

С начала 2024 года коллективы провели между собой 4 очные встречи – 2 победы на счету «Прикарпатье», 1 выигрыш одержала «Виктория», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • «Виктория» пропустила всего 17 мячей в прошлом сезоне чемпионата - лучший показатель среди команд нижней группы.
  • «Прикарпатье» и «Виктория» забили по 32 мяча в прошлом сезоне Первой лиги – это лучший показатель среди всех коллективов группы выбывания.
  • «Прикарпатье» не проиграло ни одного из 6 последних выездных матчей, за это время у команды 3 победы и 3 ничьих.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

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Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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