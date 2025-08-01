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Первая лига
Виктория Сумы
01.08.2025 14:00 – FT 0 : 2
Прикарпатье
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Украина. Первая лига
01 августа 2025, 16:12 |
296
0

Дубль Андрея Хомы принес Прикарпатью победу над Викторией

Поединок прошел в Борисполе на стадионе «Колос»

01 августа 2025, 16:12 |
296
0
Дубль Андрея Хомы принес Прикарпатью победу над Викторией
ФК Виктория

В пятницу, 1 августа, команды Первой лиги провели первые матчи сезона 2025/26. В Борисполе «Виктория» Сумы принимала «Прикарпатье»

«Виктория» в межсезонье провела восемь спаррингов. И не потерпела ни одного поражения (4 победы, 4 ничьи). А вот первый официальный матч команда проиграла.

«Прикарпатье» открыло счет на 32-й минуте. Первый гол команды в новом сезоне забил Андрей Хома. А спустя шесть минут Хома оформил дубль.

В перерыве тренер «Виктории» провел две замены, стараясь внести корректировки в игру. Но забить хобя бы один мяч команда хозяев не смогла.

Первая лига. 1-й тур, 1 августа. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» Сумы – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2

Голы: Хома, 32, 38

Видеозапись матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Хома (Прикарпатье).
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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Виктория Сумы Прикарпатье Ивано-Франковск Андрей Хома
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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