Дубль Андрея Хомы принес Прикарпатью победу над Викторией

В пятницу, 1 августа, команды Первой лиги провели первые матчи сезона 2025/26. В Борисполе «Виктория» Сумы принимала «Прикарпатье»

«Виктория» в межсезонье провела восемь спаррингов. И не потерпела ни одного поражения (4 победы, 4 ничьи). А вот первый официальный матч команда проиграла.

«Прикарпатье» открыло счет на 32-й минуте. Первый гол команды в новом сезоне забил Андрей Хома. А спустя шесть минут Хома оформил дубль.

В перерыве тренер «Виктории» провел две замены, стараясь внести корректировки в игру. Но забить хобя бы один мяч команда хозяев не смогла.

Первая лига. 1-й тур, 1 августа. Борисполь, стадион «Колос»

«Виктория» Сумы – «Прикарпатье» Ивано-Франковск – 0:2

Голы: Хома, 32, 38

Видеозапись матча