Брага – Левски – 1:0. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор матча

В четверг, 31 июля, в городе Брага (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала болгарский «Левски».

В первом матче команды так и не смогли забить. Вничью 0:0 закончилось и основное время ответного поединка.

Героем матча для «Браги» стал Франсиско Наварро. Форвард португальского клуба забил на 104-й минуте и принес своей команде пропуск в следующий этап Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации «Брага» сыграет с румынским клубом ЧФР Клуж. Первый поединок пройдет в Румынии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Португалия

Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

Видео гола и обзор матча