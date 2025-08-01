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31.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Левски
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Лига Европы
01 августа 2025, 20:08 |
23
0

Брага – Левски – 1:0. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор матча

За два матча команды забили всего один мяч

01 августа 2025, 20:08 |
23
0
Брага – Левски – 1:0. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в городе Брага (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала болгарский «Левски».

В первом матче команды так и не смогли забить. Вничью 0:0 закончилось и основное время ответного поединка.

Героем матча для «Браги» стал Франсиско Наварро. Форвард португальского клуба забил на 104-й минуте и принес своей команде пропуск в следующий этап Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации «Брага» сыграет с румынским клубом ЧФР Клуж. Первый поединок пройдет в Румынии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Португалия

Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

Видео гола и обзор матча

События матча

104’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Наварро (Брага).
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Брага Левски София Лига Европы видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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