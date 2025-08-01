Брага – Левски – 1:0. Победа в экстратайме. Видео гола и обзор матча
За два матча команды забили всего один мяч
В четверг, 31 июля, в городе Брага (Португалия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Брага» принимала болгарский «Левски».
В первом матче команды так и не смогли забить. Вничью 0:0 закончилось и основное время ответного поединка.
Героем матча для «Браги» стал Франсиско Наварро. Форвард португальского клуба забил на 104-й минуте и принес своей команде пропуск в следующий этап Лиги Европы.
В третьем раунде квалификации «Брага» сыграет с румынским клубом ЧФР Клуж. Первый поединок пройдет в Румынии 7 августа.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Португалия
Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)
Гол: Наварро, 104
Видео гола и обзор матча
События матча
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