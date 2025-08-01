Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легия. Брага и Мидтьюлланд пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Проходит дальше Брага
31.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Левски
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 августа 2025, 00:59 | Обновлено 01 августа 2025, 01:16
57
0

Легия. Брага и Мидтьюлланд пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы

Левски, Баник и Хиберниан перейдут в квалификацию Лиги конференций

01 августа 2025, 00:59 | Обновлено 01 августа 2025, 01:16
57
0
Легия. Брага и Мидтьюлланд пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
ФК Легия Варшава

Вечером 31 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Легия, Брага и Митьюлланн пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.

Левски, Баник и Хиберниан перейдут в квалификацию Q3 Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответные матчи. 31 июля 2025

Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Наварро, 104

Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15

Хиберниан (Шотландия) – Митьюлланд (Дания) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Бушири, 105+1 – Осорио, 94, Жуниор Брумааду, 119

Инфографика

По теме:
ФОТО. Вечер ярких эмоций в Кракове. Уверенная победа Шахтера над Бешикташем
Валерий БОНДАРЬ: «Надо было забыть результат первой игры»
Арда ТУРАН: «Придерживались плана. Теперь Шахтер ждет сложный период»
Лига Европы Легия Варшава Брага Мидтьюлланд Левски София Баник Острава Хиберниан (Шотландия)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Футбол | 31 июля 2025, 10:05 11
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель
Забарный категорически отказался переходить в этот клуб. У него одна цель

Илья не хочет играть за «Тоттенхэм»

Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Футбол | 01 августа 2025, 01:52 0
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону
Трансферное безумие. Суперзвезда Реала может перейти в Барселону

Винисиус Жуниор на правах свободного агента может оказаться в «Барселоне»

Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Футбол | 31.07.2025, 20:54
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Помучались, но разгромили. Полесье уверенно обыграло Санта-Колому
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Футбол | 31.07.2025, 06:23
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Итоги Q2 Лиги чемпионов. Определены все пары Q3 и соперник для Динамо
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Футбол | 31.07.2025, 08:09
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Заработали неплохие деньги. Мадридский Реал покинули 14 футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария оформила один из самых дорогих трансферов в истории
30.07.2025, 11:13 11
Футбол
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
Йожеф САБО: «Как их допустили к матчу с Динамо в ЛЧ? Это же не футбол»
30.07.2025, 15:40 73
Футбол
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
Кто в лидерах? Обнародован рейтинг фаворитов на Золотой мяч
30.07.2025, 14:20 3
Футбол
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
Тренер Паркера отреагировал на то, что Усика обязали провести бой
30.07.2025, 00:40
Бокс
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
Известно, сколько клуб АПЛ дает Шахтеру за Ризныка. Вратарь принял решение
30.07.2025, 02:14 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
30.07.2025, 02:52
Бокс
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
АНБЕР: «Это опасные соперники для Усика. Здесь уже нет фаворита»
30.07.2025, 09:22 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем