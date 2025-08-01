Легия. Брага и Мидтьюлланд пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы
Левски, Баник и Хиберниан перейдут в квалификацию Лиги конференций
Вечером 31 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.
Легия, Брага и Митьюлланн пробились в 3-й раунд квалификации Лиги Европы.
Левски, Баник и Хиберниан перейдут в квалификацию Q3 Лиги конференций.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2
Ответные матчи. 31 июля 2025
Брага (Португалия) – Левски (Болгария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)
Гол: Наварро, 104
Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)
Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15
Хиберниан (Шотландия) – Митьюлланд (Дания) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)
Голы: Бушири, 105+1 – Осорио, 94, Жуниор Брумааду, 119
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