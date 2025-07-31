Андерлехт по пенальти выбыл из Лиги Европы. Успех Хеккена, Клужа и Утрехта

Вечером 31 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Бельгийский Андерлехт по пенальти уступил шведскому Хеккену и выбыл из Лиги Европы.

Успеха добились Хеккен, ЧФР Клуж и Утрехт, эти команды вышли в Q3 Лиги Европы.

Лугано, Шериф и Андерлехт перейдут в квалификацию Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответные матчи. 31 июля 2025

Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

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