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Лига Европы
Проходит дальше ЧФР Клуж
31.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Лугано
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Лига Европы
31 июля 2025, 23:49 | Обновлено 01 августа 2025, 00:20
218
0

Андерлехт по пенальти выбыл из Лиги Европы. Успех Хеккена, Клужа и Утрехта

Лугано, Шериф и Андерлехт перейдут в квалификацию Лиги конференций

31 июля 2025, 23:49 | Обновлено 01 августа 2025, 00:20
218
0
Андерлехт по пенальти выбыл из Лиги Европы. Успех Хеккена, Клужа и Утрехта
ФК Хеккен

Вечером 31 июля проходят матчи 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2025/26.

Бельгийский Андерлехт по пенальти уступил шведскому Хеккену и выбыл из Лиги Европы.

Успеха добились Хеккен, ЧФР Клуж и Утрехт, эти команды вышли в Q3 Лиги Европы.

Лугано, Шериф и Андерлехт перейдут в квалификацию Лиги конференций.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2

Ответные матчи. 31 июля 2025

Хеккен (Швеция) – Андерлехт (Бельгия) – 2:1, пен 4:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Сванбек, 33, Густафсон, 90+2 – Дольберг, 54

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

Инфографика

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Лига конференций Андерлехт Лугано Шериф Тирасполь Хеккен ЧФР Клуж Утрехт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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