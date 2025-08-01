ЧФР Клуж – Лугано – 1:0. Видео гола и обзор матча

В четверг, 31 июля, в городе Клуж (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал швейцарский Лугано.

Первый матч завершился вничью 0:0. Игроки Лугано хотели в отчетном матче решить все в основное время.

У Лугано было преимущество во владении мячом и количеству ударов по воротам (25 против 7). Но победу одержал ЧФР Клуж, забив решающий мяч на шестой минуте первого экстратайма.

В третьем раунде квалификации ЧФР Клуж сыграет с португальским клубом «Брага». Первый поединок пройдет в Румынии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

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