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Лига Европы
Проходит дальше ЧФР Клуж
31.07.2025 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:0 1 : 0
Лугано
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Лига Европы
01 августа 2025, 17:09 | Обновлено 01 августа 2025, 17:10
21
0

ЧФР Клуж – Лугано – 1:0. Видео гола и обзор матча

Победитель противостояния определился по итогам экстратаймов

01 августа 2025, 17:09 | Обновлено 01 августа 2025, 17:10
21
0
ЧФР Клуж – Лугано – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в городе Клуж (Румыния) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. ЧФР Клуж принимал швейцарский Лугано.

Первый матч завершился вничью 0:0. Игроки Лугано хотели в отчетном матче решить все в основное время.

У Лугано было преимущество во владении мячом и количеству ударов по воротам (25 против 7). Но победу одержал ЧФР Клуж, забив решающий мяч на шестой минуте первого экстратайма.

В третьем раунде квалификации ЧФР Клуж сыграет с португальским клубом «Брага». Первый поединок пройдет в Румынии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Румыния

ЧФР Клуж (Румыния) – Лугано (Швейцария) – 1:0 д.в. (первый матч – 0:0)

Гол: Синьян, 96

Видео гола и обзор матча

События матча

96’
ГОЛ ! Мяч забил Шерифф Синюан (ЧФР Клуж).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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