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Лига Европы
Проходит дальше АЕК Ларнака
31.07.2025 19:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Целе
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Лига Европы
31 июля 2025, 22:27 | Обновлено 31 июля 2025, 22:40
178
0

Кипрский клуб АЕК Ларнака обыграл словенцев и вышел в 3-й раунд Лиги Европы

Словенская команда Целе проиграла по итогам двух матчей

31 июля 2025, 22:27 | Обновлено 31 июля 2025, 22:40
178
0
Кипрский клуб АЕК Ларнака обыграл словенцев и вышел в 3-й раунд Лиги Европы
АЕК Ларнака

Кипрский АЕК Ларнака одержал домашнюю победу над словенским Целе со счетом 2:1 в ответном матче квалификации Q2 Лиги Европы.

По итогам двух встреч (3:2) команда из Ларнаки вышла в следующий раунд после ничьей 1:1 в Словении неделей ранее.

В раунде Q3 Лиги Европы АЕК Ларнака сыграет против Баника из Остравы или Легии из Варшавы.

Словенский Целе дальше будет выступать в Лиге конференций.

Лига Европы. Квалификация Q2

Ответный матч, 31 июля 2025

АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88

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Лига конференций АЕК Ларнака Марибор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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