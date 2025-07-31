Кипрский клуб АЕК Ларнака обыграл словенцев и вышел в 3-й раунд Лиги Европы
Словенская команда Целе проиграла по итогам двух матчей
Кипрский АЕК Ларнака одержал домашнюю победу над словенским Целе со счетом 2:1 в ответном матче квалификации Q2 Лиги Европы.
По итогам двух встреч (3:2) команда из Ларнаки вышла в следующий раунд после ничьей 1:1 в Словении неделей ранее.
В раунде Q3 Лиги Европы АЕК Ларнака сыграет против Баника из Остравы или Легии из Варшавы.
Словенский Целе дальше будет выступать в Лиге конференций.
Лига Европы. Квалификация Q2
Ответный матч, 31 июля 2025
АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)
Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88
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