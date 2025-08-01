АЕК Ларнака – Целе – 2:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, в Ларнаке (Кипр) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. АЕК Ларнака принимал Словенский клуб «Целе».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Так что все должно было решиться на Кипре.

АЕК Ларнака открыл счет в конце первого тайма. Мяч на 43-й минуте забил Ерсон Чакон.

На 67-й минуте Анхель Гарсия увеличил преимущество команды хозяев. «Целе» один мяч на 88-й минуте отыграл, но спастись от поражения не сумел

В третьем раунде квалификации АЕК Ларнака сыграет с польской «Легией». Первый поединок пройдет на Кипре 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Кипр

АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88

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