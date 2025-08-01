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Лига Европы
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31.07.2025 19:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:1 2 : 1
Целе
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Лига Европы
01 августа 2025, 15:14 | Обновлено 01 августа 2025, 15:15
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0

АЕК Ларнака – Целе – 2:1. Видео голов и обзор матча

Кипрский клуб прошел в следующий раунд

01 августа 2025, 15:14 | Обновлено 01 августа 2025, 15:15
35
0
АЕК Ларнака – Целе – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК АЕК Ларнака

В четверг, 31 июля, в Ларнаке (Кипр) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. АЕК Ларнака принимал Словенский клуб «Целе».

В первом матче команды сыграли вничью 1:1. Так что все должно было решиться на Кипре.

АЕК Ларнака открыл счет в конце первого тайма. Мяч на 43-й минуте забил Ерсон Чакон.

На 67-й минуте Анхель Гарсия увеличил преимущество команды хозяев. «Целе» один мяч на 88-й минуте отыграл, но спастись от поражения не сумел

В третьем раунде квалификации АЕК Ларнака сыграет с польской «Легией». Первый поединок пройдет на Кипре 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Кипр

АЕК Ларнака (Кипр) – Целе (Словения) – 2:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Чакон, 43, Анхель Гарсия, 67 – Квесич, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Квешич (Целе).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Angel Garcia (АЕК Ларнака).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Yerson Chacon (АЕК Ларнака).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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