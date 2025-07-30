В четверг, 31 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы между португальской «Брагой» и болгарским «Левски». По киевскому времени игра начнется в 22:00. Первый поединок завершился нулевой ничьей.

Брага

В прошлом сезоне национальной лиги команда смогла набрать 66 баллов за 34 игры и заняла 4 место, пропустив вперед традиционную тройку из «Порту», «Бенфики» и «Спортинга». Своего ближайшего конкурента «Санта-Клару» «Брага» опередила на 9 зачетных пунктов. В Кубке Португалии коллективу удалось дойти до стадии четвертьфинала, где он минимально уступил «Бенфике».

В прошлом розыгрыше Лиги Европы команда набрала 10 баллов за 8 игр, однако из-за худшей разницы забитых/пропущенных голов «Брага» оказалась на 25 месте общей таблицы и покинула турнир.

Левски

В прошлом сезоне прервать гегемонию «Лудогорца» на национальной арене у команды не получилось – «Левски» получили 72 балла за 36 игр и заняли 2-ю строчку, ведь у «зелено-белых» было на 11 очков больше. В Кубке Болгарии клуб минимально уступил «Черно Море» на стадии ¼ финала.

В 1-м квалификационном раунде ЛЕ клуб противостоял «Хапоэль Беер-Шева» и смог победить в серии пенальти, после ничьей 1:1 по итогам 2-х игр.

Личные встречи

До матча на прошлой неделе команды никогда не встречались в официальных поединках.

Интересные факты

«Брага» не потерпела ни одного поражения в последних 10 домашних играх. На счету команды 8 побед и 2 ничьи.

За 5 официальных поединков в текущем сезоне «Левски» не проиграли ни одного матча – клуб дважды побеждал и 3 раза играл вничью.

За 18 выездных игр в прошлом сезоне чемпионата Болгарии «Левски» получили 35 очков – 2-й лучший показатель в лиге.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua Брага Левски Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.