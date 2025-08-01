Легия Варшава – Баник Острава – 2:1. Видео голов и обзор матча
Победу польскому клубу принес автогол соперника
В четверг, 31 июля, в Варшаве (Польша) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Легия принимала чешский клуб Баник Острава.
Первый матч завершился вничью 2:2. Обе команды надеялись пройти дальше.
Гости открыли счет на 15-й минуте. Автором гола стал Эрик Прекоп.
Легия отыгралась в начале второй половины матча. А на 74-й минуте хозяева вышли вперед. Игрок Баника Карел Поезный срезал мяч в свои ворота.
В третьем раунде квалификации Легия сыграет с клубом АЕК Ларнака. Первый поединок пройдет на Кипре 7 августа.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Польша
Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)
Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15
Видео голов и обзор матча
События матча
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