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Лига Европы
Проходит дальше Легия
31.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Баник
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Лига Европы
01 августа 2025, 19:43 |
53
0

Легия Варшава – Баник Острава – 2:1. Видео голов и обзор матча

Победу польскому клубу принес автогол соперника

01 августа 2025, 19:43 |
53
0
Легия Варшава – Баник Острава – 2:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в Варшаве (Польша) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. Легия принимала чешский клуб Баник Острава.

Первый матч завершился вничью 2:2. Обе команды надеялись пройти дальше.

Гости открыли счет на 15-й минуте. Автором гола стал Эрик Прекоп.

Легия отыгралась в начале второй половины матча. А на 74-й минуте хозяева вышли вперед. Игрок Баника Карел Поезный срезал мяч в свои ворота.

В третьем раунде квалификации Легия сыграет с клубом АЕК Ларнака. Первый поединок пройдет на Кипре 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Польша

Легия Варшава (Польша) – Баник Острава (Чехия) – 2:1 (первый матч – 2:2)

Голы: Нсаме, 54, Поезный, 74 (автогол) – Прекоп, 15

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Рёя Морисита (Легия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Жан-Пьер Нсаме (Легия).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Erik Prekop (Баник).
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видео голов и обзор Лига Европы Баник Острава Легия Варшава
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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