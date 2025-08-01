Хиберниан – Мидтьюлланд – 1:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, в Эдинбурге (Шотландия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Хиберниан» принимал «Мидтьюлланд» из Дании.

Первый матч завершился вничью 1:1. Не определился победитель и за 90 минут ответного поединка.

«Мидтьюлланд» открыл счет на 94 минуте. Однако «Хиберниан» восстановил паритет.

Все шло к серии пенальти. Но на 119-й минуте Жуниор Брумааду принес победу «Мидтьюлланду» а с ней и путевку в следующий этап Лиги Европы.

В третьем раунде квалификации «Мидтьюлланд» сыграет с норвежским клубом «Фредрикстад». Первый поединок пройдет в Норвегии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Шотландия

Хиберниан (Шотландия) – Мидтьюлланд (Дания) – 1:2 д.в. (первый матч – 1:1)

Голы: Бушири, 105+1 – Осорио, 94, Жуниор Брумааду, 119

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