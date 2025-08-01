Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Утрехт – Шериф – 4:1. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Проходит дальше Утрехт
31.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 4 : 1
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
01 августа 2025, 18:26 |
66
0

Утрехт – Шериф – 4:1. Видео голов и обзор матча

Клуб из Нидерландов во второй раз обыграл соперника

01 августа 2025, 18:26 |
66
0
Утрехт – Шериф – 4:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 31 июля, в городе Утрехт (Нидерланды) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Утрехт» принимал «Шериф» из Молдовы.

«Утрехт» еще в первом матче обеспечил себе преимущество, выиграв 3:1. В домашнем поединке клуб из Нидерландов также не отсиживался в обороне.

На 56-й минуте счет был уже 3:0 в пользу «Утрехта». Затем команды обменялись забитыми мячами. Но на исход противостояния это уже не повлияло.

В третьем раунде квалификации «Утрехт» сыграет со швейцарским клубом «Серветт». Первый поединок пройдет в Швейцарии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Нидерланды

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Суфьян Эль-Каруани (Утрехт).
75’
ГОЛ ! Мяч забил Elijah Odede (Шериф).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Ник Виргевер (Утрехт).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Сибе Хореман (Утрехт).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Йенсен (Утрехт).
По теме:
Хиберниан – Мидтьюлланд – 1:2. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Яркий старт матча УПЛ. Автогол и исторический гол
Рух – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
видео голов и обзор Лига Европы Утрехт Шериф Тирасполь
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Бокс | 01 августа 2025, 03:44 0
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»
Эдди ХИРН: «Ему вбили в голову, что он второй Мухаммед Али, но это не так»

Промоутер – о Джейке Поле

Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Футбол | 01 августа 2025, 19:07 0
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы
Победитель Лиги чемпионов обвинен в изнасиловании. Ему грозит 15 лет тюрьмы

Ашраф Хакими отрицает все обвинения и уверен, что не виноват

УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Футбол | 01.08.2025, 12:05
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
УПЛ возвращается. Стартует новый сезон чемпионата Украины
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Бокс | 01.08.2025, 08:48
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Тайсон ФЬЮРИ: «Этот бой полная ерунда, Дюбуа его просто уничтожил»
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Футбол | 31.07.2025, 20:46
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Освободил место Забарному. Сафонов уже тренируется на базе другого клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
Усик назвал боксера, который станет чемпионом после него. Он его ошеломил
01.08.2025, 05:14 1
Бокс
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
Динамо будет несеяным при жеребьевке Q4 Лиги чемпионов. Возможные соперники
31.07.2025, 08:45 46
Футбол
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
У Луческу произошла ужасная трагедия в его день рождения
31.07.2025, 09:14
Футбол
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
Стал известен соперник Динамо в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
30.07.2025, 23:09 43
Футбол
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
Тело Лауры Дальмайер останется под завалами. Известная причина
30.07.2025, 18:07 2
Биатлон
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
Склоним головы. Российская ракета убила легендарную футзалистку
31.07.2025, 09:00
Война
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
Хаби Алонсо поразил реакцией на решение Лунина остаться в Реале
30.07.2025, 23:38 5
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем