Утрехт – Шериф – 4:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 31 июля, в городе Утрехт (Нидерланды) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги Европы 2025/26. «Утрехт» принимал «Шериф» из Молдовы.

«Утрехт» еще в первом матче обеспечил себе преимущество, выиграв 3:1. В домашнем поединке клуб из Нидерландов также не отсиживался в обороне.

На 56-й минуте счет был уже 3:0 в пользу «Утрехта». Затем команды обменялись забитыми мячами. Но на исход противостояния это уже не повлияло.

В третьем раунде квалификации «Утрехт» сыграет со швейцарским клубом «Серветт». Первый поединок пройдет в Швейцарии 7 августа.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 31 июля, Нидерланды

Утрехт (Нидерланды) – Шериф (Молдова) – 4:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Йенсен, 27, Хореманс, 46, Виргевер, 56, Эль-Каруани, 89 – Одеде, 75

Видео голов и обзор матча