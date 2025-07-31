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Лига Европы
Утрехт
31.07.2025 21:00 - : -
Шериф
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Лига Европы
31 июля 2025, 03:04 |
9
0

Утрехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 31 июля в 21:00 по Киеву

31 июля 2025, 03:04 |
9
0
Утрехт – Шериф. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Шериф

31 июля на Гальгенвард пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором Утрехт встретится с Шерифом. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Утрехт

Команда не может рассматриваться как гранд голландского футбола - единственное чемпионство было в середине прошлого века, да и третий, крайний, кубок выиграли аж в 2024-м. Но в 2010-м получалось довольно регулярно взять пропуск в еврокубки. Без дальнейшего спада не обошлось, но в прошлом сезоне получился если не прорыв, то хороший рывок. Были шансы даже Фейеноорд потеснить, но в итоге тот при ван Перси прибавил, и оттеснил дерзкого претендента на четвертую позицию.

Такой результат отправил клуб из Нидерландов в Лигу Европы. И тот сумел выдать прекрасный старт в виде волевой победы в Тирасполе, что теперь позволяет даже дома минимально проигрывать, хотя, конечно, не такого ждут болельщики от первого официального поединка после долгой паузы.

Шериф

Клуб все еще воспринимается как лучший в своей стране. Он до сих пор безоговорочно лидирует в плане количества чемпионских титулов. Но вот уже дважды фаворит ограничивался вторым местом. Безусловно, сейчас в Тирасполе полны решимости отвоевать позиции, вернуться на вершину. И начинали с 4-х побед, в том числе и с действующим чемпионом, Милсами. Но потом результаты даже там упали: только ничья с Петрокубом, а с Зимбру и вовсе было поражение.

Примерно так же показали себя футболисты и в квалификации в Лиге Европы. Там был максимально мощный старт, когда Приштину разгромили 4:0. Так что на 1:2 в Косово не обращали особенно внимание, понимая, что сложно настроиться на борьбу при таком преимуществе. Но с голландцами, открыв счет, в ответ получили трижды.

Статистика личных встреч

До прошлой недели команды между собой ни разу не играли.

Прогноз

Букмекерские конторы считают закономерным фаворитом поединка хозяев поля. Но тут уже можно играть, не особенно оглядываясь на текущий счет - ставим, что в таких условиях оформят тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Утрехт
31 июля 2025 -
21:00
Шериф
Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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