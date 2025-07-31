31 июля на Стадион Войска Польского пройдет матч 1/4 финала квалификации Лиги Европы, в котором Легия встретится с Баником. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Легия

Команда представляет столицу, и, как часто случается, имеет немалые амбиции, причем подкрепленные количеством трофеев. Но после 2021-го года не удается выиграть Экстраклассу, а весной там закончили и вовсе на пятой позицией с 54 очками в 34 матчах. Но получилось это компенсировать за счет победы в кубке страны.

Несмотря на взятие трофея, тренер тут изменился - сделали ставку на Йорденеску. Эдвард уже заполучил первый титул на новом месте, обыграв 2:1 Лех в Суперкубке. И начал в чемпионате с 2:0 на поле Короны. Да и в Лиге Европы поляки начинали с пары аккуратных 1:0 с Актобе. Да и в Остраве добились стратегически удачного результата в виде выездной ничьей. Впрочем, все равно теперь нужно побеждать соседей дома.

Баник

Клуб существует более ста лет, но все успехи были взяты, по сути, за два последних десятилетия - прежде всего, чемпионство-2004 и кубок Чехии в следующем розыгрыше. Повторить такое не получилось, но в прошлом году смогли заметно прибавить, поднявшись на четвертое место с 11-го. А весной и вовсе замкнули топ-3, опередив даже пражскую Спарту.

Но сейчас не все получается, мягко говоря. Сначала начали с 0:1 против Богемианс-1905 в первом туре нового чемпионата. Потом, с поляками, дважды ведя в счете, в итоге ограничились 2:2 дома. И только в воскресенье, принимая дома Теплице, наконец-то смогли выиграть. Для этого хватило и единственного гола, что был забит в середине первого тайма Лишкой.

Статистика личных встреч

Хотя клубы представляют соседние страны и имеют долгу историю, но до нынешнего раунда они не провели ни единого поединка, даже товарищеского.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости, не сумев выиграть дома, вдруг выстрелят в столице Польши. Тут берем довольно очевидный вариант, ставя на то, что на своем поле выиграют хозяева арены (коэффициент - 1,62).