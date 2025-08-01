Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матчей (обновляется)

1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.

Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.

На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.

Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа

Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 1:0 (первый тайм)

Голы: Бурда, 14

Гол Никиты Бурды. 1:0

Видео голов и обзор матча