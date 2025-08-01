Украина. Премьер лига01 августа 2025, 15:45 | Обновлено 01 августа 2025, 16:08
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Колос – Кривбасс. Видео голов и обзор матчей (обновляется)
Команды начали новый сезон Украинской Премьер-лиги
01 августа 2025, 15:45 | Обновлено 01 августа 2025, 16:08
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1 августа стартовал новый сезон украинской Премьер-лиги по матчу «Колос» Ковалевка» – «Кривбасс» Кривой Рог.
Подопечные Руслана Костышина активно начали первые минуты матча и завладели инициативой.
На 14-й минуте «Колос» вышел вперед. Ррапай навесил со штрафного прямо на голову Никите Бурде, а тот не оставил шансов голкиперу.
Украинская Премьер-лига. 1-й тур. 1 августа
Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 1:0 (первый тайм)
Голы: Бурда, 14
Гол Никиты Бурды. 1:0
Видео голов и обзор матча
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