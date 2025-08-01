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  4. «Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах
Лига Европы
01 августа 2025, 08:02 |
1527
0

«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах

Экс-полузащитник «Шахтера» подвел итог выступлений украинских команд в ЛЕ и ЛК в прошедший мид-уик

01 августа 2025, 08:02 |
1527
0
«Бешикташу повезло, а Александрии – нет». Ковалев – о еврокубковых матчах
ФК Шахтер

Вчера, 31 июля, три украинские команды сыграли свои еврокубковые матчи второго квалификационного раунда. В Лиге Европы «Шахтер» противостоял «Бешикташу» (первый матч – 4:2) и выиграл 2:0. «Полесье» в Лиге конференций смогло реабилитироваться за поражение в первом поединке (1:2) от андорской «Санта-Коломы», переиграв соперника – 4:1, а вот «Александрия», также в Лиге конференций, была разбита сербским «Партизаном» – 0:4 (первый матч – 0:2).

Итог этих встреч эксклюзивно для сайта Sport.ua подвел бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ковалев.

– Сергей, первым вчера свой матч завершило «Полесье». Житомиряне реабилитировалось сполна?
– Безусловно. После первой игры команда подверглась серьезной критике, что позитивно сказалось на действиях команды в ответном поединке. Работа над ошибками была проделана качественно. Футболисты «Полесья» вышли на поединок заряженными. За таким футболом со стороны украинской команды было приятно наблюдать.

ФК Полесье

– Вы предполагали, что житомиряне могут победит с крупным счетом?
– Если честно, да. Состав у Руслана Ротаня хороший, многие игроки с опытом, важно было только правильно расставить акценты во второй игре. Все сложилось, как нельзя лучше.

– Наверняка ключевым стал гол на 4-й минуте, который помог подопечным Руслана Ротаня прежде всего психологически?
– Согласен. Гол Богдана Михайличенко придал уверенности коллективу. Чувствовалось, что игроки стали действовать немного раскованнее. И в обороне стало лучше получаться. У андоррцев за всю игру опасных моментов практически не было.

– Что вам понравилось в игре украинской команды?
– Прежде всего, то, что Руслан Ротань требовал от своих подопечных еще работая в «Александрии», это высокий прессинг, что, кстати, и помогло забить первый мяч в прошедшей игре. Также стоит отметить высокую самоотдачу футболистов, поскольку все понимали, что необходимо реабилитироваться. Другого варианта быть не должно. И, конечно, «Полесье» порадовало эффективностью использования голевых моментов.

– «Шахтер» не заметил «Бешикташ»?
– Это выражение можно применить к двум матчам. «Горняки» на голову оказались сильнее турецкой команды.

– Такой был сильный «Шахтер» или слабый «Бешикташ»?
– На мой взгляд, турки оказались не готовы физически к этим поединкам. Да и в индивидуальном мастерстве игроки украинской команды превосходят своих визави, это было видно невооруженным глазом.

ФК Шахтер. Алиссон Сантана

– Быстрый гол «горняков» на 12-й минуте поставил точку в этом противостоянии?
– Однозначно. Быстрые голы всегда придают уверенности команде, а учитывая, что преимущество «Шахтера» оказалось уже в три мяча, исход противостоянию стал очевиден. Более того, если бы подопечные Арды Турана серьезнее отнеслись к реализации, то счет мог бы быть неприличным для «Бешикташа», которому в какой-то мере повезло (улыбается).

– Сейчас все хвалят команду Арды Турана. Она действительно хороша?
– Пока вопросов к игре «Шахтера» практически не возникает (улыбается). А что касается будущего, то наверняка тренерский штаб планомерно готовился к сезону. К тому же скамейка запасных «Шахтера» позволяет с оптимизмом смотреть в будущее.

– Кого бы вы отметили в прошедшем поединке?
– Мне понравился Алиссон. Этот бразильский полузащитник приобретает лидерские качества. Также я бы отметил и Кевина. Эти два исполнителя делают всю погоду в атакующих действиях команды.

– В третьем квалификационном раунде Лиги Европы донетчан ждет противостояние с «Панатинаикосом»…
– Учитывая то качество футбола, которое сейчас демонстрирует «Шахтер», считаю, что у нашей команды хорошие шансы пройти в следующий этап соревнований.

ФК Партизан

– Разочаровала только «Александрия».
– Да уж. После результата первого поединка и так было немного позитива, а тут еще на 11-й минуте александрийцев в нокдаун отправил центральный защитник, заработавший красную карточку. А 13-й минуте украинская команда оказалась в нокауте в виде пропущенного мяча. Хотя забей в самом начале игры Безерра, все могло пойти по-другому. Но имеем то, что имеем. «Александрия» не избежала разгрома. Не повезло.

– Виновато ли в таких результатах на международной арене руководство клуба?
– Мне сложно понять их стратегию развития футбольного клуба. Зачем было выходить в еврокубки, чтобы потом поменять тренерский штаб и половину команду. Новому наставнику нужно время, чтобы привить свои идеи, а его в летнее межсезонье нет. Причем, упор делается на приглашении иностранных футболистов. Я не удивлен такому результату. Почему случилась такая ситуация, лучше спросить у руководства клуба. Но то, что «Александрия» провалила свои выступления в Европе, факт.

Если возвратится к футбольным моментам, то у команды очень большие проблемы в обороне и катастрофическая реализация голевых моментов. Александрийцам нужно поучиться у «Партизана», как нужно пользоваться своими шансами у чужих ворот.

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Шахтер Донецк Лига Европы Сергей Ковалев (футболист) Лига конференций Полесье Житомир Санта-Колома Александрия Партизан Белград Алиссон Сантана Кевин (Шахтер) статьи эксклюзив Руслан Ротань Арда Туран Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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