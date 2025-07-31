РБ Зальцбург – Бранн – 1:1. Видео голов и обзор матча

В среду, 30 июля, в Зальцбурге (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «РБ Зальцбург» принимал норвежский «Бранн».

«РБ Зальцбург» сделал солидный запас в первом матче. Австрийский клуб выиграл на выезде со счетом 4:1.

В домашнем матче «РБ Зальцбург» пропустил уже на 3-й минуте. Но команда собралась и быстро сравняла счет. Оставшаяся часть матча прошла без забитых мячей.

В третьем раунде квалификации «РБ Зальцбург» сыграет с бельгийским «Брюгге». Первый поединок пройдет в Австрии 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Австрия

РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Чергорд, 6 – Корнвиг, 3

Видео голов и обзор матча