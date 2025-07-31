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30.07.2025 21:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:1 1 : 1
Бранн
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 18:33 |
16
0

РБ Зальцбург – Бранн – 1:1. Видео голов и обзор матча

Оба мяча команды забили в начале поединка

31 июля 2025, 18:33 |
16
0
РБ Зальцбург – Бранн – 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 июля, в Зальцбурге (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «РБ Зальцбург» принимал норвежский «Бранн».

«РБ Зальцбург» сделал солидный запас в первом матче. Австрийский клуб выиграл на выезде со счетом 4:1.

В домашнем матче «РБ Зальцбург» пропустил уже на 3-й минуте. Но команда собралась и быстро сравняла счет. Оставшаяся часть матча прошла без забитых мячей.

В третьем раунде квалификации «РБ Зальцбург» сыграет с бельгийским «Брюгге». Первый поединок пройдет в Австрии 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Австрия

РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1)

Голы: Чергорд, 6 – Корнвиг, 3

Видео голов и обзор матча

События матча

6’
ГОЛ ! Мяч забил Мауритс Кергор (РБ Зальцбург).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Корнвиг (Бранн).
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Лига чемпионов видео голов и обзор РБ Зальцбург Бранн
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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