РБ Зальцбург – Бранн – 1:1. Видео голов и обзор матча
Оба мяча команды забили в начале поединка
В среду, 30 июля, в Зальцбурге (Австрия) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «РБ Зальцбург» принимал норвежский «Бранн».
«РБ Зальцбург» сделал солидный запас в первом матче. Австрийский клуб выиграл на выезде со счетом 4:1.
В домашнем матче «РБ Зальцбург» пропустил уже на 3-й минуте. Но команда собралась и быстро сравняла счет. Оставшаяся часть матча прошла без забитых мячей.
В третьем раунде квалификации «РБ Зальцбург» сыграет с бельгийским «Брюгге». Первый поединок пройдет в Австрии 6 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 30 июля, Австрия
РБ Зальцбург (Австрия) – Бранн (Норвегия) – 1:1 (первый матч – 4:1)
Голы: Чергорд, 6 – Корнвиг, 3
Видео голов и обзор матча
События матча
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