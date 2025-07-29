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РБ Зальцбург
30.07.2025 21:45 - : -
Бранн
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 20:24 |
26
0

РБ Зальцбург – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 30 июля в 21:45 по Киеву

29 июля 2025, 20:24 |
26
0
РБ Зальцбург – Бранн. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
РБ Зальцбург

В среду, 30 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между австрийским «РБ Зальцбургом» и норвежским «Бранном». По киевскому времени поединок начнется в 21:45. Первая игра закончилась победой «РБ Зальцбург» со счетом 4:1.

РБ Зальцбруг

В прошлом сезоне коллектив уже второй раз подряд не смог стать чемпионом, снова уступив «Штурму». По итогам матчей чемпионской группы «быки» отстали от лидера на 2 балла. Также «Зальцбург» потерпел неудачу в кубке, уступив «ЛАСКу» со счетом 2:1 на стадии ¼ финала.

Также клуб принял участие на Клубном чемпионате мира, однако за 3 игры в группе с мадридским «Реалом», «Аль-Хилялем» и «Пачукой» завоевал 4 очка, занял 3-е место и покинул турнир.

Бранн

В текущем сезоне чемпионата Норвегии коллектив провел уже 16 игр и имеет на счету 30 зачетных пунктов. Это позволяет команде находиться на 5 месте турнирной таблицы, отставая от лидера на 9 очков (однако у «Бранна» есть 2 матча в запасе). Кубок страны клуб покинул на стадии 1/16 финала из-за поражения 2:1 против «Брюне».

Личные встречи

До матча на прошлой неделе коллективы ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 5 выездных играх «Бранн» смог одержать лишь 1 победу, еще 1 раз команда сыграла вничью и трижды проиграла.
  • «Зальцбург» пропустил 36 голов за 32 матча австрийской Бундеслиги - 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В первых 2-х официальных играх сезона «Зальцбург» забил 8, а пропустил всего 1 гол.

Прогноз

Я поставлю на победу «Зальцбурга» с форой -1 и коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua
РБ Зальцбург
30 июля 2025 -
21:45
Бранн
Зальцбург с форой -1 1.65 Сделать ставку
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Бранн РБ Зальцбург прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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