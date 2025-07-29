Слован с двумя украинцами и Црвена Звезда вышли в Q3 Лиги чемпионов
Николай Кухаревич играл со старта 65 минут, а Даниил Игнатенко вышел на замену
Вечером 29 июля состоялись матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Слован из Братиславы по сумме двух матчей прошел Зриньски из Боснии (2:2 на выезде, после победы в первой игре 4:0).
Украинец Николай Кухаревич у Слована сыграл со старта две трети матча, а Даниил Игнатенко вышел на замену на 65-й минуте.
Также в Q3 Лиги чемпионов вышла сербская Црвена Звезда, дважды обыграв Линкольн Ред Импс из Гибралтара (1:0 и 5:1).
В Q3 ЛЧ Слован сыграет против Кайрата из Казахстана, а соперником Црвены Звезды, очень вероятно, станет польский Лех Познань, который разгромил Брейдаблик в первой игре (7:1).
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)
Зриньски (Босния и Герц.) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87
Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)
Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53
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