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Лига Чемпионов
Зриньски
29.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 2 : 2
Слован Братислава Проходит дальше
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:55 | Обновлено 30 июля 2025, 00:48
184
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Слован с двумя украинцами и Црвена Звезда вышли в Q3 Лиги чемпионов

Николай Кухаревич играл со старта 65 минут, а Даниил Игнатенко вышел на замену

29 июля 2025, 23:55 | Обновлено 30 июля 2025, 00:48
184
0
Слован с двумя украинцами и Црвена Звезда вышли в Q3 Лиги чемпионов
ФК Слован Братислава

Вечером 29 июля состоялись матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Слован из Братиславы по сумме двух матчей прошел Зриньски из Боснии (2:2 на выезде, после победы в первой игре 4:0).

Украинец Николай Кухаревич у Слована сыграл со старта две трети матча, а Даниил Игнатенко вышел на замену на 65-й минуте.

Также в Q3 Лиги чемпионов вышла сербская Црвена Звезда, дважды обыграв Линкольн Ред Импс из Гибралтара (1:0 и 5:1).

В Q3 ЛЧ Слован сыграет против Кайрата из Казахстана, а соперником Црвены Звезды, очень вероятно, станет польский Лех Познань, который разгромил Брейдаблик в первой игре (7:1).

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 29 июля, Люблин (Польша)

Зриньски (Босния и Герц.) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87

Црвена Звезда (Сербия) – Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – 5:1 (первый матч – 1:0)

Голы: Катай 8, Іванич, 16, Бруну Дуарте, 37, Милсон, 44, Н'Диайе, 75 – Де Барр, 53

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Итоги дня Q2 Лиги чемпионов. С кем дальше сыграет Динамо?
Лига чемпионов Слован Братислава Николай Кухаревич Даниил Игнатенко Црвена Звезда Зриньски Мостар Линкольн Ред Импс Давид Стрелец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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