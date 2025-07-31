Зриньски – Слован Братислава – 2:2. Видео голов и обзор матча
В составе «Слована» сыграли два украинца
Во вторник, 29 июля, в Мостаре (Босния и Герцеговина) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Зриньски» принимал братиславский «Слован».
Первый матч «Слован» выиграл 4:0. И до середины второго тайма успешно сдерживал атаки соперника.
«Зринськи» надежды не терял и на 72-й и 76-й минутах забил два мяча. И тут включился «Слован». Давид Стрелец отметился дублем.
В матче участвовали два украинских легионера «Слована». Николай Кухаревич играл со старта 65 минут, а Даниил Игнатенко вышел на замену.
В третьем раунде квалификации «Слован» встретится с «Кайратом». Первый поединок пройдет в Казахстане 6 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Босния и Герцеговина
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)
Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
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