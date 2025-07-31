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Зриньски
29.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:4 2 : 2
Слован Братислава Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 12:43 |
45
0

Зриньски – Слован Братислава – 2:2. Видео голов и обзор матча

В составе «Слована» сыграли два украинца

31 июля 2025, 12:43 |
45
0
Зриньски – Слован Братислава – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Слован Братислава

Во вторник, 29 июля, в Мостаре (Босния и Герцеговина) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Зриньски» принимал братиславский «Слован».

Первый матч «Слован» выиграл 4:0. И до середины второго тайма успешно сдерживал атаки соперника.

«Зринськи» надежды не терял и на 72-й и 76-й минутах забил два мяча. И тут включился «Слован». Давид Стрелец отметился дублем.

В матче участвовали два украинских легионера «Слована». Николай Кухаревич играл со старта 65 минут, а Даниил Игнатенко вышел на замену.

В третьем раунде квалификации «Слован» встретится с «Кайратом». Первый поединок пройдет в Казахстане 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Босния и Герцеговина

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Слован Братислава).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Яков Праньич (Зриньски).
72’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Бильбия (Зриньски).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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