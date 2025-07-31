Зриньски – Слован Братислава – 2:2. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 29 июля, в Мостаре (Босния и Герцеговина) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Зриньски» принимал братиславский «Слован».

Первый матч «Слован» выиграл 4:0. И до середины второго тайма успешно сдерживал атаки соперника.

«Зринськи» надежды не терял и на 72-й и 76-й минутах забил два мяча. И тут включился «Слован». Давид Стрелец отметился дублем.

В матче участвовали два украинских легионера «Слована». Николай Кухаревич играл со старта 65 минут, а Даниил Игнатенко вышел на замену.

В третьем раунде квалификации «Слован» встретится с «Кайратом». Первый поединок пройдет в Казахстане 6 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Босния и Герцеговина

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Слован Братислава (Словакия) – 2:2 (первый матч – 0:4)

Голы: Бильбия, 72 (пен), Праньич, 76 – Стрелец, 80, 87

Видео голов и обзор матча