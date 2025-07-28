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Лига Чемпионов
Зриньски
29.07.2025 22:00 - : -
Слован Братислава
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Лига чемпионов
28 июля 2025, 16:24 |
44
0

Зриньски – Слован. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 29 июля в 22:00 по Киеву

28 июля 2025, 16:24 |
44
0
Зриньски – Слован. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Слован Братислава

Во вторник, 29-го июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между боснийским «Зрински» и словацким «Слованом». По киевскому времени поединок начнется в 22:00. Первая игра завершилась победой «Слована» со счетом 0:4.

Зрински

Чемпионы Боснии и Герцоговины в минувшем сезоне национальной лиги завоевали 82 очка за 33 поединка, опередив «Борац Баня-Лука» всего на 1 зачетный пункт. Тот же «Борац» «Зрински» минимально победили в игре за Суперкубок. Однако из Кубка Боснии коллектив вылетел в стадии ¼ финала от будущего триумфатора «ФК Сараево». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб победил «Виртус» из Сан-Марино с общим счетом 4:1.

Слован

В прошлом сезоне чемпионата Словакии команда набрала 72 балла за 32 матча, опередив ближайших конкурентов на 18 очков. Однако в кубке клуб потерпел неудачу еще в полуфинале, проиграв трнавскому «Спартаку» в серии пенальти. Также команде удалось пробиться в основную часть Лиги чемпионов, однако за 8 игр коллектив не набрал ни одного зачетного пункта, занял 35 место в таблице и покинул турнир.

Личные встречи

За последние 3 года коллективы встречались 5 раз – 3 победы на счету «Слована» (1 в серии пенальти), 1 выигрыш завоевали «Зрински», а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • В последних 5 домашних официальных поединках «Зрински» одержали 5 побед с общим счетом 17:1.
  • «Слован» отличился 74 забитыми мячами в 32 поединках чемпионата прошлого сезона – лучший результат среди всех команд.
  • «Зрински» пропустили 17 голов за 33 поединка боснийской лиги – 2-й лучший результат.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua
Зриньски
29 июля 2025 -
22:00
Слован Братислава
Тотал больше 2.5 1.82 Сделать ставку

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Слован Братислава Зриньски Мостар прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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