Копенгаген вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
Команда из Дании второй раз обыграла косовскую Дриту
«Копенгаген» во второй раз обыграл косовскую «Дриту» в квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА и уверенно прошел дальше.
После домашней победы со счетом 2:0 команда из Дании выиграла и на выезде (1:0).
Единственный гол в матче, который прошел в Приштине, был забит в концовке первого тайма. На 42-й минуте Андреас Корнелиус замкнул передачу Мохамеда Эльюнусси.
По сумме двух матчей дальше прошел «Копенгаген» – представитель Дании, который в квалификации Q3 ЛЧ сыграет с победителем пары РФШ Рига – Мальме (1:4 в первом матче).
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Ответный матч. 29 июля 2025
Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Андреас Корнелиус, 42
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