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Лига Чемпионов
Дрита
29.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 1
Копенгаген Проходит дальше
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Лига чемпионов
29 июля 2025, 23:12 | Обновлено 29 июля 2025, 23:18
196
0

Копенгаген вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Команда из Дании второй раз обыграла косовскую Дриту

29 июля 2025, 23:12 | Обновлено 29 июля 2025, 23:18
196
0
Копенгаген вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
ФК Копенгаген

«Копенгаген» во второй раз обыграл косовскую «Дриту» в квалификации Q2 Лиги чемпионов УЕФА и уверенно прошел дальше.

После домашней победы со счетом 2:0 команда из Дании выиграла и на выезде (1:0).

Единственный гол в матче, который прошел в Приштине, был забит в концовке первого тайма. На 42-й минуте Андреас Корнелиус замкнул передачу Мохамеда Эльюнусси.

По сумме двух матчей дальше прошел «Копенгаген» – представитель Дании, который в квалификации Q3 ЛЧ сыграет с победителем пары РФШ Рига – Мальме (1:4 в первом матче).

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Ответный матч. 29 июля 2025

Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Андреас Корнелиус, 42

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Лига чемпионов Копенгаген Дрита Андреас Корнелиус Мохамед Эльюнусси
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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