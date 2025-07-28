Дрита – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Матч начнется 29 июля в 21:00 по Киеву
Во вторник, 29 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между косоварской «Дритой» и датским «Копенгагеном». По киевскому времени поединок начнется в 21:00. Первая игра завершилась победой «Копенгагена» со счетом 0:2.
Дрита
За 36 матчей прошлого сезона Суперлиги Косово коллектив набрал 74 очка и занял 1-е место, опередив «ФК Баллкани» на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке страны «Дрита» разгромно уступила 3:0 «Приштине» на стадии полуфинала. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда одолела люксембургский «Дифферандж» с общим счетом 2:4.
Копенгаген
В прошлом сезоне команде подчинился национальный дубль. За 32 игры чемпионата «Копенгаген» набрал 63 очка, обойдя на 1 балл «Митьюланд» А вот в Кубке Дании коллектив спокойно дошел до финала, где со счетом 3:0 разгромил «Силькеборг». В новом розыгрыше национальной лиги столичный клуб одержал уже 2 победы за 2 игры и пока занимает 2-е место.
Личные встречи
Помимо поединка на прошлой неделе коллективы больше не встречались в очных играх.
Интересные факты
- В последних 10 домашних играх «Дрита» одержала 8 побед и дважды потерпела поражение.
- За 32 игры чемпионата Дании в прошлом сезоне «Копенгаген» пропустил всего 33 гола – лучший результат среди всех команд.
- В прошлом сезоне чемпионата «Копенгаген» завоевал больше всех очков в выездных играх – за 16 поединков команда набрала 28 баллов.
Прогноз
Я поставлю на победу «Копенгагена» с форой -1 и коэффициентом 1.7.
21:00
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