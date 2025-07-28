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Дрита
29.07.2025 21:00 - : -
Копенгаген
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Лига чемпионов
28 июля 2025, 15:34 |
16
0

Дрита – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 29 июля в 21:00 по Киеву

28 июля 2025, 15:34 |
16
0
Дрита – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Дрита

Во вторник, 29 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между косоварской «Дритой» и датским «Копенгагеном». По киевскому времени поединок начнется в 21:00. Первая игра завершилась победой «Копенгагена» со счетом 0:2.

Дрита

За 36 матчей прошлого сезона Суперлиги Косово коллектив набрал 74 очка и занял 1-е место, опередив «ФК Баллкани» на 12 зачетных пунктов. Однако в кубке страны «Дрита» разгромно уступила 3:0 «Приштине» на стадии полуфинала. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда одолела люксембургский «Дифферандж» с общим счетом 2:4.

Копенгаген

В прошлом сезоне команде подчинился национальный дубль. За 32 игры чемпионата «Копенгаген» набрал 63 очка, обойдя на 1 балл «Митьюланд» А вот в Кубке Дании коллектив спокойно дошел до финала, где со счетом 3:0 разгромил «Силькеборг». В новом розыгрыше национальной лиги столичный клуб одержал уже 2 победы за 2 игры и пока занимает 2-е место.

Личные встречи

Помимо поединка на прошлой неделе коллективы больше не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В последних 10 домашних играх «Дрита» одержала 8 побед и дважды потерпела поражение.
  • За 32 игры чемпионата Дании в прошлом сезоне «Копенгаген» пропустил всего 33 гола – лучший результат среди всех команд.
  • В прошлом сезоне чемпионата «Копенгаген» завоевал больше всех очков в выездных играх – за 16 поединков команда набрала 28 баллов.

Прогноз

Я поставлю на победу «Копенгагена» с форой -1 и коэффициентом 1.7.

Прогноз Sport.ua
Дрита
29 июля 2025 -
21:00
Копенгаген
Копегаген с форой -1 1.7 Сделать ставку

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Дрита Копенгаген Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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