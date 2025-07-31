Дрита – Копенгаген – 0:1. Видео гола и обзор матча
Большую часть матча «Дрита» провела в меньшинстве
Во вторник, 29 июля, в Приштине (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Дрита» принимала датский «Копенгаген».
Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Копенгагена». Удалось датскому клубу выиграть и второй матч.
Единственный гол «Копенгаген» забил на 42-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреас Корнелиус.
К этому моменту «Дрита» уже играла в меньшинстве. Прямую красную карточку на 27-й минуте получил Лиридон Балай.
В третьем раунде квалификации «Копенгаген» встретится со шведским клубом «Мальме». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Косово
Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)
Гол: Андреас Корнелиус, 42
Удаление: Балай («Дрита»), 27
Видео гола и обзор матча
События матча
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