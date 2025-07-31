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29.07.2025 21:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 0 : 1
Копенгаген Проходит дальше
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Лига чемпионов
31 июля 2025, 11:12 | Обновлено 31 июля 2025, 11:47
44
0

Дрита – Копенгаген – 0:1. Видео гола и обзор матча

Большую часть матча «Дрита» провела в меньшинстве

31 июля 2025, 11:12 | Обновлено 31 июля 2025, 11:47
44
0
Дрита – Копенгаген – 0:1. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 июля, в Приштине (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Дрита» принимала датский «Копенгаген».

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Копенгагена». Удалось датскому клубу выиграть и второй матч.

Единственный гол «Копенгаген» забил на 42-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреас Корнелиус.

К этому моменту «Дрита» уже играла в меньшинстве. Прямую красную карточку на 27-й минуте получил Лиридон Балай.

В третьем раунде квалификации «Копенгаген» встретится со шведским клубом «Мальме». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Косово

Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Андреас Корнелиус, 42

Удаление: Балай («Дрита»), 27

Видео гола и обзор матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Корнелиус (Копенгаген).
27’
Liridon Balaj (Дрита) получает красную карточку.
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Дрита Копенгаген Лига чемпионов видео голов и обзор Андреас Корнелиус
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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