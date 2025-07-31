Дрита – Копенгаген – 0:1. Видео гола и обзор матча

Во вторник, 29 июля, в Приштине (Косово) состоялся ответный матч квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26. «Дрита» принимала датский «Копенгаген».

Первый матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Копенгагена». Удалось датскому клубу выиграть и второй матч.

Единственный гол «Копенгаген» забил на 42-й минуте. Автором забитого мяча стал Андреас Корнелиус.

К этому моменту «Дрита» уже играла в меньшинстве. Прямую красную карточку на 27-й минуте получил Лиридон Балай.

В третьем раунде квалификации «Копенгаген» встретится со шведским клубом «Мальме». Первый поединок пройдет в Швеции 5 августа.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Ответный матч. 29 июля, Косово

Дрита (Косово) – Копенгаген (Дания) – 0:1 (первый матч – 0:2)

Гол: Андреас Корнелиус, 42

Удаление: Балай («Дрита»), 27

Видео гола и обзор матча