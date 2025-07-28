Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1. Видео гола и обзор матча
«Левый Берег-2» дебютировал во Второй лиге
В воскресенье, 27 июля, во Второй лиге состоялись матчи первого тура. «Левый Берег-2» на своем поле принимал «Колос-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.
Первый матч прошел без забитых мячей. А после перерыва «Колосу-2» удалось открыть счет. Автором гола стал Сергей Шевчук.
После пропущенного мяча «Левый Берег» начал играть активнее. Команда создала несколько моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогла.
Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Киев, «Левый Берег»
Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1
Гол: Шевчук, 54
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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