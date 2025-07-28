Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1. Видео гола и обзор матча

В воскресенье, 27 июля, во Второй лиге состоялись матчи первого тура. «Левый Берег-2» на своем поле принимал «Колос-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

Первый матч прошел без забитых мячей. А после перерыва «Колосу-2» удалось открыть счет. Автором гола стал Сергей Шевчук.

После пропущенного мяча «Левый Берег» начал играть активнее. Команда создала несколько моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогла.

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Киев, «Левый Берег»

Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1

Гол: Шевчук, 54

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча