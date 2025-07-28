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Вторая лига
Левый Берег-2
27.07.2025 17:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 19:06 | Обновлено 28 июля 2025, 19:13
41
0

Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1. Видео гола и обзор матча

«Левый Берег-2» дебютировал во Второй лиге

28 июля 2025, 19:06 | Обновлено 28 июля 2025, 19:13
41
0
Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Левый Берег

В воскресенье, 27 июля, во Второй лиге состоялись матчи первого тура. «Левый Берег-2» на своем поле принимал «Колос-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 1:0.

Первый матч прошел без забитых мячей. А после перерыва «Колосу-2» удалось открыть счет. Автором гола стал Сергей Шевчук.

После пропущенного мяча «Левый Берег» начал играть активнее. Команда создала несколько моментов у ворот соперника, но реализовать их не смогла.

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля. Киев, «Левый Берег»

Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1

Гол: Шевчук, 54

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Левый Берег-2 Киев Колос-2 Ковалевка Сергей Шевчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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