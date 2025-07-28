Ребел – Черноморец-2 – 1:0. Видео гола и обзор матча

В субботу, 26 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. Киевский «Ребел» принимал одесский «Черноморец-2». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Ребел» проводит свой первый сезон во Второй лиге. И дебют оказался успешным.

Команда выиграла поединок с «Черноморцем-2». Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Даниил Панов.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Киев, стадион им. Банникова

Ребел – Черноморец-2 – 1:0

Гол: Панов, 79

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