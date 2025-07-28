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Вторая лига
Ребел Киев
26.07.2025 13:30 – FT 1 : 0
Черноморец-2
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 17:52 | Обновлено 28 июля 2025, 18:54
79
0

Ребел – Черноморец-2 – 1:0. Видео гола и обзор матча

«Ребел» одержал победу в своем дебютном матче во Второй лиге

28 июля 2025, 17:52 | Обновлено 28 июля 2025, 18:54
79
0
Ребел – Черноморец-2 – 1:0. Видео гола и обзор матча
ФК Ребел

В субботу, 26 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. Киевский «Ребел» принимал одесский «Черноморец-2». Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

«Ребел» проводит свой первый сезон во Второй лиге. И дебют оказался успешным.

Команда выиграла поединок с «Черноморцем-2». Единственный гол в матче на 79-й минуте забил Даниил Панов.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Киев, стадион им. Банникова

Ребел – Черноморец-2 – 1:0

Гол: Панов, 79

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Панов (Ребел Киев).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Ребел Киев Черноморец-2 Одесса
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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