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Украина. Вторая лига
26 июля 2025, 18:45 | Обновлено 26 июля 2025, 19:01
664
0

Стартовал сезон Второй лиги. Все результаты первого игрового дня

Вторая лига стартовала на неделю раньше Первой лиги и УПЛ

26 июля 2025, 18:45 | Обновлено 26 июля 2025, 19:01
664
0
Стартовал сезон Второй лиги. Все результаты первого игрового дня
ФК Ужгород

26 июля стартовал новый сезон во Второй лиге. Чемпионат начался за неделю до старта УПЛ и Первой лиги.

В субботу состоялись шесть матчей, завтра сыграют еще четыре встречи.

Вторая лига. 1-й тур

Реал Фарма – Ужгород 1:1
Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28

Скала 1911 – Полесье-2 1:3
Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

Лесное – Атлет 3:0
Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29

Вильхивцы – Куликов-Белка 1:2
Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Марабура, 28

Нива – Самбор-Нива-2 0:1
Гол: Бидзинский, 14

Ребел – Черноморец-2 1:0
Гол: Панов, 79

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Скала 1911 Стрый Нива Винница Ужгород Реал Фарма Одесса Черноморец-2 Одесса Атлет Киев Вильхивцы Лесное Полесье-2 Житомир Самбор-Нива-2 Тернополь Куликов-Белка Ребел Киев
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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