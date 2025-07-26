Стартовал сезон Второй лиги. Все результаты первого игрового дня

26 июля стартовал новый сезон во Второй лиге. Чемпионат начался за неделю до старта УПЛ и Первой лиги.

В субботу состоялись шесть матчей, завтра сыграют еще четыре встречи.

Вторая лига. 1-й тур

Реал Фарма – Ужгород 1:1

Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28

Скала 1911 – Полесье-2 1:3

Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

Лесное – Атлет 3:0

Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29

Вильхивцы – Куликов-Белка 1:2

Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Марабура, 28

Нива – Самбор-Нива-2 0:1

Гол: Бидзинский, 14

Ребел – Черноморец-2 1:0

Гол: Панов, 79