Стартовал сезон Второй лиги. Все результаты первого игрового дня
Вторая лига стартовала на неделю раньше Первой лиги и УПЛ
26 июля стартовал новый сезон во Второй лиге. Чемпионат начался за неделю до старта УПЛ и Первой лиги.
В субботу состоялись шесть матчей, завтра сыграют еще четыре встречи.
Вторая лига. 1-й тур
Реал Фарма – Ужгород 1:1
Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28
Скала 1911 – Полесье-2 1:3
Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49
Лесное – Атлет 3:0
Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29
Вильхивцы – Куликов-Белка 1:2
Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 7, Марабура, 28
Нива – Самбор-Нива-2 0:1
Гол: Бидзинский, 14
Ребел – Черноморец-2 1:0
Гол: Панов, 79
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