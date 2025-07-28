Нива Винница – Самбор-Нива-2 – 0:1. Видео гола и обзор матча

В субботу, 26 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. Винницкая «Нива» на своем поле принимала клуб «Самбор-Нива-2». Поединок завершился поражением команды хозяев со счетом 0:1.

Футболисты ФК «Самбор-Нива-2» быстро приспособились к искусственному газону. Гости провели несколько атак. А на 15-й минуте Богдан Бидзинский вывел ФК «Самбор-Нива-2».

После перерыва хозяева создали достаточно моментов и даже попали в перекладину. Но спастись от поражения винницкая «Нива» не смогла.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Винница

Нива Винница – Самбор-Нива-2 – 0:1

Гол: Бидзинский, 15

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