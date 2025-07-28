Вильхивцы – Куликов-Белка – 1:2. Видео голов и обзор матча

В субботу, 26 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. ФК «Вильхивцы» на своем поле принимал ФК «Куликов-Белка». Поединок закончился победой гостей со счетом 2:1.

Футболисты ФК «Куликов-Белка» быстро освоились на чужом поле и уже на 8-й минуте открыли счет. Автором первого мяча команды в новом сезоне стал Олег Панасюк. Спустя 20 минут Никита Шарабура увеличил преимущество команды гостей.

Во втором тайме ФК «Вильхивцы» отыграл один мяч благодаря усилиям Михаила Шестакова. Но спастись от поражения команда не смогла.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля

Вильхивцы – Куликов-Белка – 1:2

Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 8, Шарабура, 28

Удаление: Панасенко (ФК «Вильхивцы»), 90+2

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