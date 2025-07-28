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Вторая лига
Вильхивцы
26.07.2025 16:00 – FT 1 : 2
Куликов-Белка
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 16:49 |
34
0

Вильхивцы – Куликов-Белка – 1:2. Видео голов и обзор матча

ФК «Вильхивцы» доигрывал матч в меньшинстве

28 июля 2025, 16:49 |
34
0
Вильхивцы – Куликов-Белка – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Вильхивцы

В субботу, 26 июля, состоялись матчи первого тура Второй лиги. ФК «Вильхивцы» на своем поле принимал ФК «Куликов-Белка». Поединок закончился победой гостей со счетом 2:1.

Футболисты ФК «Куликов-Белка» быстро освоились на чужом поле и уже на 8-й минуте открыли счет. Автором первого мяча команды в новом сезоне стал Олег Панасюк. Спустя 20 минут Никита Шарабура увеличил преимущество команды гостей.

Во втором тайме ФК «Вильхивцы» отыграл один мяч благодаря усилиям Михаила Шестакова. Но спастись от поражения команда не смогла.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля

Вильхивцы – Куликов-Белка – 1:2

Голы: Шестаков, 64 – Панасюк, 8, Шарабура, 28

Удаление: Панасенко (ФК «Вильхивцы»), 90+2

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

64’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Вильхивцы).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Никита Шарабура (Куликов-Белка).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Панасюк (Куликов-Белка).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Вильхивцы Куликов-Белка Михаил Шестаков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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