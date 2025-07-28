Украина. Вторая лига28 июля 2025, 16:18 |
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Лесное – Атлет 3:0. Видео голов и обзор матча
Игроки ФК «Лесное» забили три мяча за семь минут
28 июля 2025, 16:18 |
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В субботу, 26 июля, прошли первые матчи нового чемпионата во Второй лиге. ФК «Лесное» на своем поле принимал «Атлет» и одержал победу со счетом 3:0.
Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Автором первого гола ФК «Лесное» во второй лиге стал Эдвард Кобак.
А затем настала очередь Назара Волошина. Игрок ФК «Лесное» оформил быстрый дубль, забив на 27-й и 29-й минутах.
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Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Макаров
Лесное – Атлет – 3:0
Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
29’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Лесное).
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