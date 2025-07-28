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Вторая лига
Лесное
26.07.2025 15:30 – FT 3 : 0
Атлет
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 16:18 |
168
0

Лесное – Атлет 3:0. Видео голов и обзор матча

Игроки ФК «Лесное» забили три мяча за семь минут

28 июля 2025, 16:18 |
168
0
Лесное – Атлет 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Лесное

В субботу, 26 июля, прошли первые матчи нового чемпионата во Второй лиге. ФК «Лесное» на своем поле принимал «Атлет» и одержал победу со счетом 3:0.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте. Автором первого гола ФК «Лесное» во второй лиге стал Эдвард Кобак.

А затем настала очередь Назара Волошина. Игрок ФК «Лесное» оформил быстрый дубль, забив на 27-й и 29-й минутах.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Макаров

Лесное – Атлет – 3:0

Голы: Кобак, 22, Волошин, 27, 29

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

29’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Волошин (Лесное).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Кобак (Лесное).
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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Лесное Атлет Киев Назар Волошин Эдвард Кобак
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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