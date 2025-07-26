26.07.2025 13:30 - : -
Украина. Вторая лига26 июля 2025, 10:00 |
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Вторая лига. Старт сезона. Матчи 26 июля. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 26 июля видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги
26 июля 2025, 10:00 |
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26 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков первого игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 1-й тур, 26 июля 2025
- 10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
- 13:30. Ребел Киев – Черноморец-2 Одесса
- 14:30. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
- 15:30. Лесное – Атлет Киев
- 16:00. Вильхивцы – Куликов-Белка
- 16:30. Нива Винница – Самбор-Нива-2 Тернополь
10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
13:30. Ребел Киев – Черноморец-2 Одесса
14:30. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
16:00. Вильхивцы – Куликов-Белка
16:30. Нива Винница – Самбор-Нива-2 Тернополь
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