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Вторая лига
Ребел Киев
26.07.2025 13:30 - : -
Черноморец-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
26 июля 2025, 10:00 |
326
0

Вторая лига. Старт сезона. Матчи 26 июля. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 26 июля видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги

26 июля 2025, 10:00 |
326
0
Вторая лига. Старт сезона. Матчи 26 июля. Смотреть онлайн LIVE
ФК Лесное

26 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков первого игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля 2025

  • 10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород
  • 13:30. Ребел Киев – Черноморец-2 Одесса
  • 14:30. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир
  • 15:30. Лесное – Атлет Киев
  • 16:00. Вильхивцы – Куликов-Белка
  • 16:30. Нива Винница – Самбор-Нива-2 Тернополь

10:00. Реал Фарма Одесса – Ужгород

13:30. Ребел Киев – Черноморец-2 Одесса

14:30. Скала 1911 Стрый – Полесье-2 Житомир

16:00. Вильхивцы – Куликов-Белка

16:30. Нива Винница – Самбор-Нива-2 Тернополь

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу смотреть онлайн Реал Фарма Одесса Ужгород Ребел Киев Черноморец-2 Одесса Скала 1911 Стрый Полесье-2 Житомир Лесное Атлет Киев Вильхивцы Куликов-Белка Нива Винница Самбор-Нива-2 Тернополь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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