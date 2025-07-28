Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3. Видео голов и обзор матча
Джери Йока стал автором дубля
В субботу, 26 июля, стартовал чемпионат Второй лиги. «Скала 1911» на своем поле принимала «Полесье-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Но уже на первой минуте второго тайма Джери Йока вывел «Полесье-2» вперед. А спустя три минуты Евгений Микитюк закрепил преимущество команды гостей.
«Скала 1911» сократила отставание и надеялась вырвать ничью. Однако на 88-й минуте Йока снял вопрос о победителе матча.
Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Стрый, стадион «Сокол»
Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3
Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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