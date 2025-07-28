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  4. Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 15:47 |
14
0

Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3. Видео голов и обзор матча

Джери Йока стал автором дубля

28 июля 2025, 15:47 |
14
0
Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3. Видео голов и обзор матча
ФК Скала 1911

В субботу, 26 июля, стартовал чемпионат Второй лиги. «Скала 1911» на своем поле принимала «Полесье-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Но уже на первой минуте второго тайма Джери Йока вывел «Полесье-2» вперед. А спустя три минуты Евгений Микитюк закрепил преимущество команды гостей.

«Скала 1911» сократила отставание и надеялась вырвать ничью. Однако на 88-й минуте Йока снял вопрос о победителе матча.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Стрый, стадион «Сокол»

Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3

Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Скала 1911 Стрый Полесье-2 Житомир Джери Йока
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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