Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3. Видео голов и обзор матча

В субботу, 26 июля, стартовал чемпионат Второй лиги. «Скала 1911» на своем поле принимала «Полесье-2». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Но уже на первой минуте второго тайма Джери Йока вывел «Полесье-2» вперед. А спустя три минуты Евгений Микитюк закрепил преимущество команды гостей.

«Скала 1911» сократила отставание и надеялась вырвать ничью. Однако на 88-й минуте Йока снял вопрос о победителе матча.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Стрый, стадион «Сокол»

Скала 1911 – Полесье-2 – 1:3

Голы: Федор, 61 – Йока, 46, 88, Микитюк, 49

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