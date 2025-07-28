Реал Фарма – Ужгород 1:1. Видео голов и обзор матча
Первый матч сезона-2025/26 во Второй лиге завершился вничью
В субботу, 26 июля, стартовал чемпионат Второй лиги. В первом матче нового сезона «Реал Фарма» принимала ФК «Ужгород».
Гости с первых минут завладели инициативой. И на 28-й минуте Олег Вишневский вывел ФК «Ужгород» вперед.
«Реал Фарма» отыгралась спустя 10 минут. Фабер сперва пробил головой, а затем сыграл на добивании.
Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Одесса, стадион «Иван»
Реал Фарма – Ужгород – 1:1
Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
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