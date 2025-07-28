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Вторая лига
Реал Фарма
26.07.2025 10:00 – FT 1 : 1
Ужгород
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 15:12 | Обновлено 28 июля 2025, 15:50
43
0

Реал Фарма – Ужгород 1:1. Видео голов и обзор матча

Первый матч сезона-2025/26 во Второй лиге завершился вничью

28 июля 2025, 15:12 | Обновлено 28 июля 2025, 15:50
43
0
Реал Фарма – Ужгород 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Фарма

В субботу, 26 июля, стартовал чемпионат Второй лиги. В первом матче нового сезона «Реал Фарма» принимала ФК «Ужгород».

Гости с первых минут завладели инициативой. И на 28-й минуте Олег Вишневский вывел ФК «Ужгород» вперед.

«Реал Фарма» отыгралась спустя 10 минут. Фабер сперва пробил головой, а затем сыграл на добивании.

Вторая лига. 1-й тур, 26 июля. Одесса, стадион «Иван»

Реал Фарма – Ужгород 1:1

Голы: Фабер, 38 – Вишневский, 28

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Фабер (Реал Фарма).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Вышневский (Ужгород).
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видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Реал Фарма Одесса Ужгород Олег Вишневский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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