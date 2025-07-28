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Левый Берег-2
27.07.2025 17:00 – FT 0 : 1
Колос-2 Ковалевка
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Украина. Вторая лига
28 июля 2025, 05:15 | Обновлено 28 июля 2025, 05:35
118
0

Вторая лига. Победы Колоса-2, Александрии-2 и Тростянца в стартовом туре

27 июля состоялись матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины

28 июля 2025, 05:15 | Обновлено 28 июля 2025, 05:35
118
0
Вторая лига. Победы Колоса-2, Александрии-2 и Тростянца в стартовом туре
ФК Тростянец

27 июля состоялись матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В этот игровой день было сыграно 3 поединка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победы в стартовом туре одержали Колос-2, Александрия-2 и Тростянец.

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля 2025

12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород – 1:0

Гол: Гребенюк, 29

14:00. Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3

Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77

17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1

Гол: Шевчук, 54

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

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Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Горняк-Спорт Тростянец Диназ Вышгород Александрия-2 Колос-2 Ковалевка Левый Берег-2 Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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