Вторая лига. Победы Колоса-2, Александрии-2 и Тростянца в стартовом туре
27 июля состоялись матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины
27 июля состоялись матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В этот игровой день было сыграно 3 поединка.
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Победы в стартовом туре одержали Колос-2, Александрия-2 и Тростянец.
Вторая лига. 1-й тур, 27 июля 2025
12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород – 1:0
Гол: Гребенюк, 29
14:00. Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3
Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77
17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка – 0:1
Гол: Шевчук, 54
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
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