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Вторая лига
Левый Берег-2
27.07.2025 17:00 - : -
Колос-2 Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
27 июля 2025, 14:00 |
433
0

Вторая лига. 1-й тур, матчи 27 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 июля видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги

27 июля 2025, 14:00 |
433
0
Вторая лига. 1-й тур, матчи 27 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Левый Берег

27 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков первого игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 1-й тур, 27 июля 2025

  • 12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород
  • 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
  • 17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка

12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород

14:00. Горняк-Спорт – Тростянец

17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка

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чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины смотреть онлайн Александрия-2 Диназ Вышгород Горняк-Спорт Тростянец Левый Берег-2 Киев Колос-2 Ковалевка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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