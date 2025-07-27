27.07.2025 17:00 - : -
Украина. Вторая лига27 июля 2025, 14:00 |
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Вторая лига. 1-й тур, матчи 27 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля видеотрансляции матчей 1-го тура Второй лиги
27 июля 2025, 14:00 |
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27 июля проходят стартовые матчи 1-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков первого игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 1-й тур, 27 июля 2025
- 12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород
- 14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
- 17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка
12:00. Александрия-2 – Диназ Вышгород
14:00. Горняк-Спорт – Тростянец
17:00. Левый Берег-2 Киев – Колос-2 Ковалевка
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