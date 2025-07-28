Когда пять – это ноль. Потенциальные конкуренты Забарного в ПСЖ

«Мыльная опера» с возможным переездом 22-летнего центрбека «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного в «Пари Сен-Жермен» уже реально как-то подзатянулась. Согласно последних сведений, поступающих в прессу от инсайдеров, французский и английский клубы от того, чтобы ударить по рукам и закрыть сделку, разделяет не так уж и много – каких-то 5 миллионов евро. ПСЖ якобы дает 65 миллионов (с учетом бонусов), а вот «Борнмут» продолжает категорично настаивать на 70, мотивируя это необходимостью отдать часть от полученной суммы киевскому «Динамо», которое при продаже Забарного в Англию сохранило за собой часть экономических прав на футболиста.

Впрочем, определенные подвижки в позитивную для Забарного сторону (будем учитывать данные из СМИ, которые свидетельствуют о желании самого игрока переехать во Францию) все-таки присутствуют. Например, пресса пишет, что в торги по украинцу всерьез включился президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, что и наталкивает на мысль о повышении уровня контактов между сторонами и потенциально положительном их завершении.

С кем же придется конкурировать Забарному в ПСЖ, если трансфер украинца в столицу Франции все же состоится? Номинально прямо сейчас у парижского клуба пять центрбеков, однако по факту реальных конкурентов у Ильи не будет, и чтобы каждый из наших читателей также мог прийти к такому выводу, давайте проанализируем позиции в ПСЖ каждого из потенциальных конкурентов Забарного…

Преснель Кимпембе

Возраст: 29 лет

Гражданство: Франция

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 5 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Было время, когда Преснеля Кимпембе называли одним из наиболее перспективных и талантливых центральных защитников на европейском континенте. Воспитанник академии «Пари Сен-Жермен» прошел путь от юношеской через резервную и до первой команды парижского клуба, и совсем неудивительно, что он является одним из любимчиков у тамошних фанатов.

Нынешняя карьера уже почти 30-летнего Кимпембе (свой юбилей центрбек отметит во второй декаде августа) абсолютно и полностью укладывается в параметры, выдвигаемые для типичного one-club man – футболиста, который все свои профессиональные выступления посвятил одному-единственному клубу. Преснель даже в аренду из ПСЖ никуда не ездил, и к настоящему моменту имеет на своем счету уже 241 официальный поединок за парижан.

Что правда, серьезным конкурентом для Забарного Кимпембе вряд ли можно назвать. Во-первых, Преснель – левша и абсолютно подавляющее количество своих матчей за ПСЖ провел на позиции левого центрбека, в то время как Илья, наоборот, под 90% своих выступлений на официальном уровне проводит в роли правого центрбека. А во-вторых, в последние два сезона Кимпембе потерял роль важного игрока для парижской команды, и сейчас его стоит рассматривать разве что как игрока, способного подстраховать, да помочь ментально в раздевалке (поговаривают, что за дружелюбный характер и умение найти контакт практически с каждым Преснеля очень уважают внутри команды, особенно молодежь, которую француз всегда готов обеспечить собственным протекторатом).

К тому, что Кимпембе потерял статус ключевого центрбека для ПСЖ привела тяжелая травма, после которой Преснель сумел выкарабкаться лишь относительно недавно – в феврале нынешнего года, но с тех пор имел минимум игровой практики. Всего без футбола Кимпембе оставался на порядка 700 дней, в течение которых его основными профессиональными партнерами по жизни были не коллеги-футболисты, а медики и реабилитологи…

Милан Шкриньяр

Возраст: 30 лет

Гражданство: Словакия

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 15 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Лучшие годы в профессиональной карьере 30-летнего словака Милана Шкриньяра, пожалуй, уже также позади. В свое время этот защитник являлся одним из столпов обороны «Интера», который заплатил «Сампдории» за его подписание 34 миллиона евро. Летом 2023-го Шкриньяр воспользовался истечением контракта с миланцами и оформил переезд в ПСЖ на правах свободного агента, да еще и став на то время самым высокооплачиваемым футболистом парижского клуба с окладом порядка 16,5 миллионов евро за сезон (до налогообложения).

Очевидно, что в ПСЖ брали Шкриньяра как потенциальную замену для многолетнего лидера и капитана команды Маркиньоса, однако… Все сложилось совсем не так, как предполагалось. За парижан Милан отыграл только один полноценный сезон, во второй половине которого еще и получил травму лодыжки, оставившую его вне игры почти на три месяца. В какой-то момент боссы и тренерский штаб ПСЖ посчитали, что словак не оправдывает ожиданий, и от него стоит банально избавиться. Именно поэтому большую часть сезона-2024/25 Шкриньяр на условиях аренды отыграл в Турции за «Фенербахче», где статистически вышел на показатели своих лучших лет в «Интере», но без учета разницы уровней, существующей между итальянской Серией А и турецкой Суперлигой…

Теоретически Шкриньяр – это более чем реальный конкурент для Забарного, так как он правша и предпочитает действовать именно правым центрбеком, хотя немало поиграл и чуть левее в центральной оси обороны. Однако на практике все указывает на то, что до закрытия летнего трансферного окна-2025 боссы ПСЖ сделают все возможное, чтобы избавиться от словака. Ныне продолжаются переговоры между французами и «Фенербахче», который в целом очень хотел бы подписать с Миланом полноценный контракт и выполнить соответствующий запрос главного тренера Жозе Моуриньо.

Да, контракт у Шкриньяра с ПСЖ рассчитан еще на три года, но ряд объективных факторов указывает на то, что в Париже словака видят уже никем иным как типичным «сбитым летчиком» и уж точно не реальным конкурентом для Забарного…

Лукас Бералдо

Возраст: 21 год

Гражданство: Бразилия

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 25 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Воспитанник академии бразильского «Сан-Паулу» Лукас Бералдо объявился в Париже в начале 2024 года. Тогда руководство ПСЖ выложило за молодого таланта 20 миллионов евро, рассчитывая на тот момент, что южноамериканец сумеет решить проблему с центром обороны команды, возникшую после травмы Кимпембе и неудач Шкриньяра.

По факту Бералдо за полтора года в столице Франции получил более чем достаточно игровой практики (4614 минут в 62 официальных поединках), но вот убедить главного тренера Луиса Энрике в своей состоятельности отвечать наивысшим стандартам, похоже, так и не сумел. По крайней мере, в прессу попадали сведения о том, что коуч ПСЖ остался очень недоволен выступлением Лукаса в финале клубного чемпионата мира, в котором французы сенсационно крупно уступили «Челси» (0:3). Некоторые издания писали даже, что Энрике именно Бералдо назвал главным виновником поражения от «синих», после чего попросил руководство клуба избавиться от бразильца.

Бералдо – левша, и преимущественно стремится играть именно на позиции левого центрального защитника. Там ему удобнее и проще, хотя в поединке с «Челси» это не слишком-то и помогло… Однако в ряде случаев Энрике ставил Лукаса и правым центрбеком, а потому номинально бразильца вполне можно считать потенциальным конкурентом для Забарного.

Впрочем, в пользу обратной версии (что Бералдо Забарному никакой не конкурент) говорит не только такой объективный показатель как левая рабочая нога, но и готовность ПСЖ включить бразильца в трансфер по украинцу, о чем уже писала пресса. И пускай впоследствии стало понятно, что «Борнмут» куда больше заинтересован в живых деньгах за украинца, нежели в бартере, однако факт того, что в Париже рассматривали возможность размена игроками точно не говорит в пользу Бералдо. Если он останется в клубе на сезон-2025/26, то точно в статусе игрока ближайшей ротации, а там уж – как повезет…

Маркиньос

Возраст: 31 год

Гражданство: Бразилия

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 35 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Бразилец Маркиньос – это не просто капитан, это живая легенда «Пари Сен-Жермен». За парижан центрбек выступает с лета 2013 года и с тех пор провел 491 поединок, что является рекордом для клуба в его истории. В стане ПСЖ Маркиньос 10 раз становился чемпионом Франции, выигрывал Лигу чемпионов, 10 Суперкубков Франции, 8 Кубков страны и 6 – Кубков тамошней лиги.

Именно Маркиньос, если Илья Забарный все-таки переедет в Париж, будет являться для украинца ключевым конкурентом за место в основе. Бразилец – правоногий футболист и предпочитает действовать именно справа в центре обороны своей команды. По сути, долгие годы именно Маркиньос закрывал в ПСЖ ту позицию, на которой играет Забарный, и учитывая заслуги южноамериканца может казаться, что вытеснить того из состава для Ильи будет крайне непросто, но…

Существует ряд факторов, говорящих в пользу обратного, и что после прихода Забарного Маркиньос может стать для ПСЖ своего рода «свадебным генералом» – футболистом, который вместе с Кимпембе будет следить за атмосферой в раздевалке и получать часть игровой практики, но не являться безоговорочно ключевым исполнителем.

Прежде всего, стоит говорить о возрасте и перспективе. Нынешний ПСЖ – это достаточно молодая команда (в минувшем сезоне французской Лиги 1 парижане по среднему возрасту (24,1) были вторыми с конца, проигрывая только чрезвычайно молодому (22,1) «Страсбуру»), строящаяся для больших будущих свершений. Для 31-летнего Маркиньоса карьера подходит к концу, и лишь вопрос нескольких лет, как долго бразилец сможет выдерживать высочайший ритм и темп такого топового европейского соревнования, как Лига чемпионов.

Более того, несколько лет назад Маркиньос (почти сразу после подписания текущего контракта с клубом, рассчитанного до лета 2028 года) оказался в непростых отношениях с топ-менеджментом ПСЖ. Дело в том, что тогда центрбек поддержал Килиана Мбаппе, боровшегося за реализацию своих амбиций, что крайне не понравилось Аль-Хелаифи, который считал бразильца лояльным клубу.

Поговаривают, что услуги Маркиньоса уже несколько раз за последние пару лет предлагались клубам из Саудовской Аравии. Сам центрбек не стремится обязательно уехать на Ближний Восток, но если оттуда поступит чрезвычайно щедрое с финансовой точки зрения предложение, то и горевать по отъезду из Парижа, похоже, не станет. Поэтому Маркиньос – это реальный и топовый конкурент для Забарного, но если уж ПСЖ рискнет на подписание украинца за весьма большие деньги, то вряд ли Илью будут брать, чтобы он «полировал лавку» за спиной у бразильца. Все-таки инвестиция в будущее – это стратегически куда важнее, чем любая дань настоящему…

Уильян Пачо

Возраст: 23 года

Гражданство: Эквадор

Оценочная стоимость на Transfermarkt: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Эквадорскому центрбеку Уильяну Пачо за последние годы удалось выстроить поистине головокружительную карьеру. Еще в начале 2022-го этот игрок выступал на родине за «Индепендьенте дель Валье». Затем его за 5,6 миллионов евро подписал «Антверпен», но в Бельгии центрбек задержался только на полтора года, после чего за 13,6 миллионов евро был продан в «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Что правда, и в Германии Пачо играл недолго – всего сезон, а затем ушел в ПСЖ, согласившийся заплатить за него немцам 40 миллионов евро.

В ПСЖ Пачо быстро удалось застолбить за собой место ключевого центрбека. По состоянию на сегодня, именно 23-летний Уильян является фигурой № 1 в центре обороны парижской команды, но для Забарного Пачо – конкурент лишь номинальный. Дело в том, что эквадорский бек левоногий, а потому действует на позиции левого центрбека. Зимой поговаривали об интересе к Пачо со стороны «Реала», однако боссы ПСЖ категорически отказываются даже рассматривать возможность продажи своего молодого защитника.

Если ПСЖ удастся купить Забарного, то пара украинца с Пачо будет, по крайней мере, так выглядит в теории, едва ли не идеальной для французского клуба в нынешних реалиях. Два молодых, но уже очень опытных и качественных центрбека могут составить ключевую связку в защите ПСЖ на долгие годы вперед, что поможет французскому гранду достигать регулярных успехов не только в национальном чемпионате, но и потенциально попробовать установить гегемонию в Лиге чемпионов.

В этой связи для ПСЖ большим плюсом будет также наличие в составе опытных Кимпембе и Маркиньоса, способных при любой необходимости качественно подменить Пачо и/или Забарного. А вот от Бералдо и Шкриньяра парижанам, видимо, стоит попробовать избавиться уже в это трансферное окно. Если, конечно, сперва удастся подписать украинского лидера обороны «Борнмута»…