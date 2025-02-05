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Франция
05 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:07
303
0

Центральный защитник сыграл за ПСЖ после 700 дней отсутствия из-за травмы

Преснель Кимпембе вернулся на поле спустя два года после травмы ахилла

05 февраля 2025, 06:23 | Обновлено 05 февраля 2025, 07:07
303
0
Центральный защитник сыграл за ПСЖ после 700 дней отсутствия из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Преснель Кимпембе

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Киммпембе вернулся на поле после длительной паузы, связанной с восстановлением после травмы.

29-летний футболист не играл с 26 февраля 2023 года и перенес две операции на ахилловом сухожилии. Он провел вне игры почти два года, более 700 дней.

В матче 1/8 финала Кубка Франции против «Ле Мана» главный тренер Луис Энрике выпустил Кимпембе на замену на 81-й минуте.

На 84-й минуте центрбек получил желтую карточку. Парижский клуб сохранил победный счет (2:0) и вышел в четвертьфинал Кубка Франции.

Преснель Кимпембе является питомцем «ПСЖ», всего он провел 238 матчей и забил 3 гола во всех турнирах на клубном уровне с 2014 года.

ФОТО. Преснель Кимпембе сыграл за ПСЖ после 700 дней отсутствия из-за травмы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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