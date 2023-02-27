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Франция
27 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:38
462
0

Защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

Преснель Кимпембе травмировался в матче с «Марселем»

27 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:38
462
0
Защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе в этом поединке получил тяжелую травму, из-за чего выбыл до конца сезона.

У Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.

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Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский ПСЖ Марсель - ПСЖ Преснель Кимпембе травма
Источник ФК ПСЖ
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