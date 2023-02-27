Франция27 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:38
462
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Защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы
Преснель Кимпембе травмировался в матче с «Марселем»
27 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 27 февраля 2023, 13:38
462
0
В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе в этом поединке получил тяжелую травму, из-за чего выбыл до конца сезона.
У Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.
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