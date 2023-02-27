Защитник ПСЖ выбыл до конца сезона из-за тяжелой травмы

В поединке 25-го тура французской Лиги 1 ПСЖ на выезде разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

Защитник ПСЖ Преснель Кимпембе в этом поединке получил тяжелую травму, из-за чего выбыл до конца сезона.

У Кимпембе диагностирован разрыв правого ахиллова сухожилия. В ближайшие дни футболисту предстоит операция и последующая реабилитация.