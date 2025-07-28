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  4. Рейтинг ATP. Де Минаур очистил топ-10, Фокина установил личный рекорд
ATP
28 июля 2025, 14:58 | Обновлено 28 июля 2025, 15:00
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0

Рейтинг ATP. Де Минаур очистил топ-10, Фокина установил личный рекорд

Лучано Дардери поднялся на 11 мест и теперь идет 35-м

28 июля 2025, 14:58 | Обновлено 28 июля 2025, 15:00
201
0
Рейтинг ATP. Де Минаур очистил топ-10, Фокина установил личный рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Давидович Фокина и Алекс де Минаур

21 июля ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Китцбюэле, Умаге и АТР 500 в Вашингтоне.

Победитель пятисотника в столице США Алекс де Минаур поднялся на пять позиций, вернулся в первую десятку и теперь идет восьмой. А финалист Вашингтона Алехандро Давидович Фокина улучшил пять строчек и теперь идет 19-м – испанец установил личный рекорд.

Чемпион в Китцбюэеле Александр Бублик после трофея стал 25-м (плюс пять мест). В Умаге титул выиграл Лучано Дардери. Итальянец поднялся на 35-ю позицию – плюс 11 строчек.

В топ-10 произошло несколько изменений благодаря трофея Алекса: де Минаур теперь является восьмой ракеткой мира. Австралиец выбил Андрея Рублева с первой десятки, опустив его на 11-е место. Бен Шелтон поднялся на 7-ю позицию, а Лоренцо Музетти потерял три строчки – он 10-й.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис остался 48-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР

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Алехандро Давидович Фокина – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE
рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Александр Бублик Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Александр Брайнин Лоренцо Музетти Джек Дрейпер Хольгер Руне Карлос Алькарас (теннисист) Лучано Дардери Алекс де Минаур
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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