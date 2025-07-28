Рейтинг ATP. Де Минаур очистил топ-10, Фокина установил личный рекорд

21 июля ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе мужчины разыграли трофеи на турнирах АТР 250 в Китцбюэле, Умаге и АТР 500 в Вашингтоне.

Победитель пятисотника в столице США Алекс де Минаур поднялся на пять позиций, вернулся в первую десятку и теперь идет восьмой. А финалист Вашингтона Алехандро Давидович Фокина улучшил пять строчек и теперь идет 19-м – испанец установил личный рекорд.

Чемпион в Китцбюэеле Александр Бублик после трофея стал 25-м (плюс пять мест). В Умаге титул выиграл Лучано Дардери. Итальянец поднялся на 35-ю позицию – плюс 11 строчек.

В топ-10 произошло несколько изменений благодаря трофея Алекса: де Минаур теперь является восьмой ракеткой мира. Австралиец выбил Андрея Рублева с первой десятки, опустив его на 11-е место. Бен Шелтон поднялся на 7-ю позицию, а Лоренцо Музетти потерял три строчки – он 10-й.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис остался 48-м.

Топ-10 рейтинга АТР

Украинцы в рейтинге АТР