Восьмая победа подряд: определен чемпион турнира АТР 250 в Китцбюэле
Александр Бублик в финальном матче переиграл Артура Казо в двух сетах
Казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 30) выиграл трофей на грунтовом турнире АТР 250 в Китцбюэеле, Австрия.
В финале казахстанец в двух сетах переиграл представителя Франции Артура Казо (АТР 100) за 1 час и 26 минут.
ATP 250 Китцбюэль. Грунт, 1/16 финала
Александр Бублик (Казахстан) [1] – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:3
Это была третья встреча соперников. Бублик одержал третью победу в очных противостояниях с французом.
Александр выиграл восьмой матч подряд и завоевал второй трофей за две недели. До Китцбюэеля он стал чемпионом соревнований в Гштааде.
Всего у Бублика теперь семь трофеев в карьере и три в 2025 году. С понедельника Александр станет 25-м в рейтинге АТР.
Для Артура Казо это был дебютный решающий поединок на уровне Тура.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал перспективы американского боксера
Украинец о силе ударов братьев Кличко