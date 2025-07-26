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ATP
26 июля 2025, 17:19 |
133
2

Восьмая победа подряд: определен чемпион турнира АТР 250 в Китцбюэле

Александр Бублик в финальном матче переиграл Артура Казо в двух сетах

26 июля 2025, 17:19 |
133
2
Восьмая победа подряд: определен чемпион турнира АТР 250 в Китцбюэле
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик

Казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 30) выиграл трофей на грунтовом турнире АТР 250 в Китцбюэеле, Австрия.

В финале казахстанец в двух сетах переиграл представителя Франции Артура Казо (АТР 100) за 1 час и 26 минут.

ATP 250 Китцбюэль. Грунт, 1/16 финала

Александр Бублик (Казахстан) [1] – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча соперников. Бублик одержал третью победу в очных противостояниях с французом.

Александр выиграл восьмой матч подряд и завоевал второй трофей за две недели. До Китцбюэеля он стал чемпионом соревнований в Гштааде.

Всего у Бублика теперь семь трофеев в карьере и три в 2025 году. С понедельника Александр станет 25-м в рейтинге АТР.

Для Артура Казо это был дебютный решающий поединок на уровне Тура.

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Александр Бублик Артур Казо ATP Китцбюэль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Falko
Я щось пропустив (чи підзабув). Що це в АТП за кастровані турнірчики по 28 учасників, коли навіть ITF-ські п'ятнашки починають 32?
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Александр Компаниец
🔥🔥🔥
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