Восьмая победа подряд: определен чемпион турнира АТР 250 в Китцбюэле

Казахстанский теннисист Александр Бублик (АТР 30) выиграл трофей на грунтовом турнире АТР 250 в Китцбюэеле, Австрия.

В финале казахстанец в двух сетах переиграл представителя Франции Артура Казо (АТР 100) за 1 час и 26 минут.

ATP 250 Китцбюэль. Грунт, 1/16 финала

Александр Бублик (Казахстан) [1] – Артур Казо (Франция) – 6:4, 6:3

Это была третья встреча соперников. Бублик одержал третью победу в очных противостояниях с французом.

Александр выиграл восьмой матч подряд и завоевал второй трофей за две недели. До Китцбюэеля он стал чемпионом соревнований в Гштааде.

Всего у Бублика теперь семь трофеев в карьере и три в 2025 году. С понедельника Александр станет 25-м в рейтинге АТР.

Для Артура Казо это был дебютный решающий поединок на уровне Тура.