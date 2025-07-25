У троих теннисистов в допинг-пробах было обнаружено запрещенное вещество

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) подтвердило, что трое теннисистов были временно отстранены от соревнований в соответствии с Антидопинговой программой в теннисе (TADP).

29-летний Коннер Уэртас дель Пино (Перу), 24-летний Матео Баррейрос Рейес (Бразилия) и 30-летний Андрес Урреа (Колумбия) сдали соревновательные допинг-пробы во время турнира ATP серии челленджер в Боготе (Колумбия) 14 мая 2025 года.

Пробы были разделены на образцы A и B. Анализ показал, что в пробах A всех трех игроков содержится болденон – запрещенное вещество, относящееся к категории анаболических агентов (раздел S1 [1.1] Списка запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства на 2025 год). Болденон является неуказанным веществом, и ни у одного из игроков не было действительного разрешения на ТИ на это вещество.

7 июля 2025 года ITIA направило каждому из теннисистов предварительное уведомление о нарушении антидопинговых правил по статье 2.1 TADP (наличие запрещённого вещества в пробе игрока) и/или статье 2.2 (использование запрещенного вещества без действующего TUE).

Обнаружение неуказанных веществ влечет за собой обязательную временную дисквалификацию, вступающую в силу в случае каждого игрока с 7 июля 2025 года.

Игроки имеют право подать ходатайство председателю Независимого трибунала с просьбой снять временное отстранение. На текущий момент ни один из них такого ходатайства не подал.

На время временного отстранения Уэртас дель Пино, Баррейрос Рейес и Урреа не могут участвовать в турнирах, тренировать или посещать мероприятия, санкционированные членами ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Федерацией тенниса Франции, Уимблдоном и USTA), а также любыми национальными теннисными ассоциациями.

ITIA – это независимая организация, созданная членами мирового тенниса с целью продвижения, поощрения, укрепления и защиты принципов честности на профессиональных теннисных турнирах.