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US Open
24 июля 2025, 18:46 |
17
0

Сыграет ли на USO? Винус Уильямс получила wild card на турнир в Цинциннати

45-летняя американка выступит на тысячнике в США, который стартует 7 августа

24 июля 2025, 18:46 |
17
0
Сыграет ли на USO? Винус Уильямс получила wild card на турнир в Цинциннати
Getty Images/Global Images Ukraine. Винус Уильямс

45-летняя именитая американская теннисистка Винус Уильямс получила wild card на хардовый турнир WTA 1000 в Цинциннати, США.

Тысячник в Цинциннати начнется 7 августа, финал запланирован на 18 число того же месяца.

Через неделею после престижных соревнований в Цинциннати стартует US Open 2025 (24 августа). Винус Уильямс также может получить wild card в основу Открытого чемпионата США, который она выигрывала дважды в своей карьере (2000, 2001 года).

На этой неделе Уильямс-старшая выступает на пятисотнике в Вашингтоне. В ночь на 25 июля она проведет поединок 1/8 финала против Магдалены Френх. На старте турнира в столице США Винус одолела Пейтон Стернс.

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Винус Уильямс WTA Цинциннати
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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