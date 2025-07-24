Сыграет ли на USO? Винус Уильямс получила wild card на турнир в Цинциннати

45-летняя именитая американская теннисистка Винус Уильямс получила wild card на хардовый турнир WTA 1000 в Цинциннати, США.

Тысячник в Цинциннати начнется 7 августа, финал запланирован на 18 число того же месяца.

Через неделею после престижных соревнований в Цинциннати стартует US Open 2025 (24 августа). Винус Уильямс также может получить wild card в основу Открытого чемпионата США, который она выигрывала дважды в своей карьере (2000, 2001 года).

На этой неделе Уильямс-старшая выступает на пятисотнике в Вашингтоне. В ночь на 25 июля она проведет поединок 1/8 финала против Магдалены Френх. На старте турнира в столице США Винус одолела Пейтон Стернс.