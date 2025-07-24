«Не очень понравились». Бартулович подытожил сборы в Австрии

Хорватский тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал сборы команды и подготовку к первому матчу сезона:

– Наш сбор в Австрии, я считаю, был очень хорошим. У нас были хорошие условия, как для проживания, так и для тренировочного процесса. Были очень мощные спарринги, благодаря которым мы получили очень много информации. Спасибо руководству клуба за такие условия для проведения сборов.

– Команда в целом провела семь спаррингов. Какой вам понравился больше всего, а какой меньше всего?

– На мой взгляд, лучшая игра на сборах - против «Боруссии» из Менхенгладбаха, это очень квалифицированная команда, которая играет в Бундеслиге. Они показали, к какому уровню нам нужно двигаться. Плюс, мы в этой игре победили, а это придает уверенности в своих силах для нашей команды. Что касается худшей, то это игра против «Вальдхова» и последняя игра против сборной Катара, мне эти матчи не очень понравились. Но как я уже говорил, у нас были очень хорошие спарринг-партнеры.

– Насколько вы довольны физической формой ваших подопечных и насколько они уже усвоили ваши тактические наставления?

– Я считаю, что в физическом плане команда уже выглядит достаточно неплохо. Многое из того, что мы отрабатывали на тренировках, уже получалось в контрольных матчах, но у нас еще будет время до первого матча чемпионата против «Оболони», поэтому будем еще совершенствовать определенные моменты. Команда еще будет расти и прогрессировать.

– Очень важной составляющей является атмосфера в команде, удалось ли вам за это время найти взаимопонимание с командой?

– У нас очень хороший коллектив, я вижу, как ребята общаются между собой, работают на тренировках, хорошая атмосфера. Будем дальше работать над тем, чтобы это взаимопонимание становилось еще лучше.

– Завершена ли трансферная работа? Могут ли болельщики ожидать новичков еще до старта УПЛ?

– Работа на трансферном рынке продолжается, мы ожидаем новичков, а вот до старта нового сезона или уже во время сезона — посмотрим.

– Как будете готовиться к матчу против «Оболони»?

– После возвращения домой, игроки получат несколько дней отдыха, после почти месячных сборов в Австрии. А уже с понедельника, 28 июля, непосредственно начнем подготовку к стартовому матчу сезона, у нас как раз будет целая неделя до игры с «Оболонью».

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