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Украина. Премьер лига
24 июля 2025, 18:09 | Обновлено 24 июля 2025, 18:12
193
0

«Не очень понравились». Бартулович подытожил сборы в Австрии

Хорватский тренер дал несколько комментариев

24 июля 2025, 18:09 | Обновлено 24 июля 2025, 18:12
193
0
«Не очень понравились». Бартулович подытожил сборы в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Младен Бартулович

Хорватский тренер «Металлиста 1925» Младен Бартулович прокомментировал сборы команды и подготовку к первому матчу сезона:

– Наш сбор в Австрии, я считаю, был очень хорошим. У нас были хорошие условия, как для проживания, так и для тренировочного процесса. Были очень мощные спарринги, благодаря которым мы получили очень много информации. Спасибо руководству клуба за такие условия для проведения сборов.

Команда в целом провела семь спаррингов. Какой вам понравился больше всего, а какой меньше всего?

– На мой взгляд, лучшая игра на сборах - против «Боруссии» из Менхенгладбаха, это очень квалифицированная команда, которая играет в Бундеслиге. Они показали, к какому уровню нам нужно двигаться. Плюс, мы в этой игре победили, а это придает уверенности в своих силах для нашей команды. Что касается худшей, то это игра против «Вальдхова» и последняя игра против сборной Катара, мне эти матчи не очень понравились. Но как я уже говорил, у нас были очень хорошие спарринг-партнеры.

Насколько вы довольны физической формой ваших подопечных и насколько они уже усвоили ваши тактические наставления?

– Я считаю, что в физическом плане команда уже выглядит достаточно неплохо. Многое из того, что мы отрабатывали на тренировках, уже получалось в контрольных матчах, но у нас еще будет время до первого матча чемпионата против «Оболони», поэтому будем еще совершенствовать определенные моменты. Команда еще будет расти и прогрессировать.

Очень важной составляющей является атмосфера в команде, удалось ли вам за это время найти взаимопонимание с командой?

– У нас очень хороший коллектив, я вижу, как ребята общаются между собой, работают на тренировках, хорошая атмосфера. Будем дальше работать над тем, чтобы это взаимопонимание становилось еще лучше.

Завершена ли трансферная работа? Могут ли болельщики ожидать новичков еще до старта УПЛ?

– Работа на трансферном рынке продолжается, мы ожидаем новичков, а вот до старта нового сезона или уже во время сезона — посмотрим.

Как будете готовиться к матчу против «Оболони»?

– После возвращения домой, игроки получат несколько дней отдыха, после почти месячных сборов в Австрии. А уже с понедельника, 28 июля, непосредственно начнем подготовку к стартовому матчу сезона, у нас как раз будет целая неделя до игры с «Оболонью».

Ранее сообщалось о том, что бразилец, на которого нацелился «Металлист 1925», уехал играть в Португалию.

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Младен Бартулович Металлист 1925 Оболонь Киев Боруссия Менхенгладбах Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Даниил Кирияка Источник: ФК Металлист 1925
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