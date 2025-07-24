Бразилец, на которого нацелился Металлист 1925, уехал играть в Португалию

Бразильский центрбек Ренан Сантана официально подписал контракт с португальским клубом «Фамаликау».

Ранее харьковский «Металлист 1925» проявлял интерес к 20-летнему бразильскому центральному защитнику, капитану молодежной команды «Атлетико Минейро».

По сообщениям СМИ, футболист получил несколько предложений из Европы, среди которых был и украинский клуб.

В сезоне-2025 Ренан провел 12 матчей за молодежный состав «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии U-20.