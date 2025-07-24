Бразилец, на которого нацелился Металлист 1925, уехал играть в Португалию
Ренан Сантана стал игроком португальського клуба «Фамаликау»
Бразильский центрбек Ренан Сантана официально подписал контракт с португальским клубом «Фамаликау».
Ранее харьковский «Металлист 1925» проявлял интерес к 20-летнему бразильскому центральному защитнику, капитану молодежной команды «Атлетико Минейро».
По сообщениям СМИ, футболист получил несколько предложений из Европы, среди которых был и украинский клуб.
В сезоне-2025 Ренан провел 12 матчей за молодежный состав «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии U-20.
✍️ 𝗥𝗲𝗻𝗮𝗻 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 assina por quatro temporadas— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 23, 2025
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⚪️🔵 #CapitulodeAmbicao #amordeperdicao pic.twitter.com/Wijgk0d7rV
🫵 O 𝑐𝑎𝑟𝑎 chegou— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 23, 2025
⚪️🔵 #CapitulodeAmbicao #amordeperdicao pic.twitter.com/4rSOxpzFcv
De Belo Horizonte para abrir um horizonte belo na carreira 😍— Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) July 23, 2025
⚪️🔵 #CapitulodeAmbicao #amordeperdicao pic.twitter.com/YFvyZYp6ss
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