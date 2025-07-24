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  4. Бразилец, на которого нацелился Металлист 1925, уехал играть в Португалию
Португалия
24 июля 2025, 06:59 | Обновлено 24 июля 2025, 07:32
115
1

Бразилец, на которого нацелился Металлист 1925, уехал играть в Португалию

Ренан Сантана стал игроком португальського клуба «Фамаликау»

24 июля 2025, 06:59 | Обновлено 24 июля 2025, 07:32
115
1
Бразилец, на которого нацелился Металлист 1925, уехал играть в Португалию
ФК Фамаликау. Ренан Сантана

Бразильский центрбек Ренан Сантана официально подписал контракт с португальским клубом «Фамаликау».

Ранее харьковский «Металлист 1925» проявлял интерес к 20-летнему бразильскому центральному защитнику, капитану молодежной команды «Атлетико Минейро».

По сообщениям СМИ, футболист получил несколько предложений из Европы, среди которых был и украинский клуб.

В сезоне-2025 Ренан провел 12 матчей за молодежный состав «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии U-20.

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Николай Степанов Источник: X (Twitter)
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Falko
"на якого націлився Металіст 1925 року"
В якому-якому році Металіст націлився на цього Сантану? ))
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