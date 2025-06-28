Источник: Металлист 1925 сделал предложеник по трансферу бразильца

Бразильские СМИ сообщили о повышенном внимании европейских клубов к 20-летнему центральному защитнику Ренану Сантане, капитану молодежной команды «Атлетико Минейро». По их информации, футболист получил несколько предложений из Европы, среди них есть и интерес со стороны Украины.

Ранее некоторые источники предполагали, что речь идет о «Кривбассе», однако, по данным ТаТоТаке, конкретное предложение по Ренану Сантане сделал харьковский «Металлист 1925».

Весной главный скаут харьковского клуба Андрей Полунин совершил рабочую поездку в Бразилию с целью усиления состава молодыми игроками. Ренан Сантана играет на позиции центрального защитника и отличается тем, что является левоногим, это довольно редкий тип игрока для украинского чемпионата.

В текущем сезоне Ренан Сантана провел 9 матчей за молодежный состав «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии U-20.