Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Металлист 1925 сделал предложеник по трансферу бразильца
Украина. Премьер лига
28 июня 2025, 02:45 | Обновлено 28 июня 2025, 03:20
110
0

Источник: Металлист 1925 сделал предложеник по трансферу бразильца

Ренан Сантана выступает за бразильский клуб Атлетико Минейро

28 июня 2025, 02:45 | Обновлено 28 июня 2025, 03:20
110
0
Источник: Металлист 1925 сделал предложеник по трансферу бразильца
ФК Атлетико Минейро. Ренан Сантана

Бразильские СМИ сообщили о повышенном внимании европейских клубов к 20-летнему центральному защитнику Ренану Сантане, капитану молодежной команды «Атлетико Минейро». По их информации, футболист получил несколько предложений из Европы, среди них есть и интерес со стороны Украины.

Ранее некоторые источники предполагали, что речь идет о «Кривбассе», однако, по данным ТаТоТаке, конкретное предложение по Ренану Сантане сделал харьковский «Металлист 1925».

Весной главный скаут харьковского клуба Андрей Полунин совершил рабочую поездку в Бразилию с целью усиления состава молодыми игроками. Ренан Сантана играет на позиции центрального защитника и отличается тем, что является левоногим, это довольно редкий тип игрока для украинского чемпионата.

В текущем сезоне Ренан Сантана провел 9 матчей за молодежный состав «Атлетико Минейро» в чемпионате Бразилии U-20.

По теме:
Источник: украинский форвард выбрал Зарю и отказал ЛНЗ
Решение принято. Зинченко определился с местом продолжения карьеры
Романо подтвердил. Жиру покинет MLS и вернется в чемпионат Франции
трансферы Атлетико Минейро Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Металлист 1925 Андрей Полунин ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где Криштиану и Джорджина познакомились на самом деле? Не в Gucci
Футбол | 28 июня 2025, 02:41 0
Где Криштиану и Джорджина познакомились на самом деле? Не в Gucci
Где Криштиану и Джорджина познакомились на самом деле? Не в Gucci

Криштиану Роналду встретил Джорджину в ночном клубе

Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Футбол | 27 июня 2025, 14:24 1
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым
Все кончено. ПСЖ сделал окончательный выбор между Забарным и Сафоновым

Парижский клуб продаст россиянина ради украинца

Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Футбол | 27.06.2025, 11:54
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Перес выгнал звезду Реала после группового этапа КЧМ. Его хочет Бавария
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Бокс | 27.06.2025, 08:56
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Дерек Чисора назвал боксера, который способен сейчас победить Усика
Ассист Кухаревича. Полесье провело первый матч под руководством Ротаня
Футбол | 27.06.2025, 20:19
Ассист Кухаревича. Полесье провело первый матч под руководством Ротаня
Ассист Кухаревича. Полесье провело первый матч под руководством Ротаня
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
ФОТО. Звезда Динамо и сборной Украины сделал предложение дочери легенды
26.06.2025, 07:37 9
Футбол
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
Все решил автогол. Испания и Нидерланды определили победителя Евро U-19
26.06.2025, 22:59 2
Футбол
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
С кем сыграет Реал? Определены все пары 1/8 финала клубного чемпионата мира
27.06.2025, 07:00 6
Футбол
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
Жеребьевка Уимблдона-2025. Украинки получили соперниц. Кто попал на Гауфф?
27.06.2025, 12:25 18
Теннис
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
Месси получил безумное предложение покинуть Майами. Дают космические деньги
26.06.2025, 14:28 7
Футбол
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
Украина разгромила Турцию и прервала серию поражений в Лиге наций
26.06.2025, 20:00 25
Волейбол
Вице-президент клуба: «Они не признают, что Мариуполь – украинский город».
Вице-президент клуба: «Они не признают, что Мариуполь – украинский город».
27.06.2025, 01:55
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем