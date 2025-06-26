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Украина. Премьер лига
26 июня 2025, 21:47 |
402
0

Украинский клуб сделал предложение по капитану Атлетико Минейро U-20

Ренан Сантана вскоре может переехать в Европу

26 июня 2025, 21:47 |
402
0
Украинский клуб сделал предложение по капитану Атлетико Минейро U-20
ФК Атлетико Минейро. Ренан Сантана

20-летний капитан молодежной команды «Атлетико Минейро» Ренан Сантана в ближайшее время может перебраться в Европу.

Предложение по футболисту сделали три клуба из разных стран – Украины, Португалии и Венгрии.

О каких именно клубах идет речь, равно как и о подробностях их предложений, информация пока не раскрывается.

В то же время источник отмечает, что наблюдается тенденция к тому, что «Атлетико Минейро» отпустит Ренана Сантану в Европу уже этим летом.

Ренан Сантана является воспитанником академии «петушков» и провел 3 матча за первую команду клуба в чемпионате штата Минейро.

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Алексей Сливченко Источник: Itatiaia - A Radio de Minas
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