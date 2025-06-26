Украинский клуб сделал предложение по капитану Атлетико Минейро U-20
Ренан Сантана вскоре может переехать в Европу
20-летний капитан молодежной команды «Атлетико Минейро» Ренан Сантана в ближайшее время может перебраться в Европу.
Предложение по футболисту сделали три клуба из разных стран – Украины, Португалии и Венгрии.
О каких именно клубах идет речь, равно как и о подробностях их предложений, информация пока не раскрывается.
В то же время источник отмечает, что наблюдается тенденция к тому, что «Атлетико Минейро» отпустит Ренана Сантану в Европу уже этим летом.
Ренан Сантана является воспитанником академии «петушков» и провел 3 матча за первую команду клуба в чемпионате штата Минейро.
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